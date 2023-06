Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y muy reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, se encuentra en medio del escándalo y ha dejado en completo shock a sus millones de fans en Televisa, debido a que le hizo un desprecio muy público al muy polémico presentador y actor de novelas, Alfredo Adame, al despedirse de Talina Fernández, por lo que todos sus seguidores han reaccionado de esta forma.

Como se sabe, por desgracia la tarde del pasado miércoles 28 de junio el exdirector de Videocine e hijo de Talina, Jorge 'Coco' Levy, reveló que la presentadora había fallecido a pocos minutos que hizo del conocimiento público de que estaba hospitalizada en terapia intensiva e intubada, señalando que la causa fue que padecía de Leucemia Terminal, además de aclarar que ya tenía un mes sintiéndose mal y de la nada comenzó un deterioro muy rápido, dejando en shock a miles.

Ante este hecho, Legarreta empleó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de despedida a la conocida 'Dama del Buen Decir', expresando que a lo largo de los años aprendió mucho de ella, compartiendo una fotografía del primer elenco del programa Hoy, donde ella formó parte, junto a otras grandes celebridades como Adame, Martha Carrillo y Toño de Valdés, de los cuales solo permanece Andrea.

Andrea y Alfredo. Internet

Pero, aunque en la imagen promocional original sí se encuentra Adame justo detrás de Legarreta, en la que subió la actriz de Los Monólogos de la Vagina, resaltó el hecho de que ya no está el histrión, haciendo muy evidente que ella prefirió editar la fotografía para eliminar del cuadro a Alfredo, pues estos tienen varios años sumidos en una pelea, incluso en su separación de Erik Rubín, él afirmó que ella era un "cáncer" y que le había sido infiel.

Cabe mencionar que hasta el momento el reconocido exparticipante de Soy Famosos ¡Sácame de Aquí! no se ha pronunciado respecto a este pequeño detalle que no ha pasado desapercibido para nadie en las redes sociales, incluso ya se ha vuelto sumamente viral y la han colocado como una de las tendencias dentro de varios de estas, en el que bromean que ha dejado muy en claro que ahí no habrá reconciliación jamás.

Contrario a Adame, los millones de usuarios de Twitter se han dado la oportunidad de enviarle un mensaje a la reconocida actriz, pues en los comentarios de la imagen le han señalado comentarios divertidos como "Qué perra mi amiga" i que "Yo haría lo mismo si en mi foto sale alguien que desprecie y me caiga en la punta del hígado", además de felicitaciones como "¡Eso! Aplausos para ella", dejando en claro que están de su lado en esta ocasión.

Fuente: Tribuna del Yaqui