'Survivor México': Magdalena Álvarez niega embarazo y revela los verdaderos motivos de su salida

Ciudad de México.- Survivor México transmite su cuarta temporada, la cual ha estado llena de sorpresas y cambios, razón por la que han logrado acumular un gran número de fanáticos que se encuentran a la expectativa de lo que sucede dentro de las famosas playas de República Dominicana, pero una incógnita que quedó fue acerca de la inesperada salida de Magdalena Álvarez, quien defendía a la tribu de los Toros.

Siendo una de las competidoras más fuertes, 'Doña Male' comenzó a sentirse mal y se ausentó en varias competencias, razón por la que tuvo que recibir atención médica y de manera inesperada se convocó a un Concejo Tribal Extraordinario donde se anunció su salida sin ahondar en detalles acerca de su estado de salud, lo cual provocó que surgieran especulaciones entre ella que se encontraba embarazada.

Ahora que está de vuelta en casa, la abanderada del estandarte amarillo decidió conectar con el público para compartir su experiencia y responder algunas preguntas, así que aprovechó para desmentir que esté esperando un hijo, pues aunque reconoce que las condiciones se prestaron para rumores, la realidad es que tiene problemas de salud e incluso va tener que ser operada, así que los médicos le indicaron que no podía seguir.

Twitter @mexico_survivor

La última semana que estuve en competencia estuve mal, estuve sangrando todo el tiempo, no me sentía bien y empecé a marearme mucho, realmente no te alimentas bien y pedí que me checaran. No estoy embarazada, tengo quistes en mis ovarios y una hernia que me van a operar", explicó.