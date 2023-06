Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que La Casa de los Famosos es el proyecto de Televisa del que actualmente todo el mundo está hablando, especialmente porque la noche del pasado miércoles 28 de junio se llevó a cabo la nominación donde cuatro miembros de la farándula quedan con un pie fuera de la casa y a partir de este momento, dependen del público quien, con ayuda de votos, le permitirán permanecer una semana más para conseguir el premio de cuatro millones de pesos que se dará al gran ganador, pero ¿quienes estañan nominados? Te contamos.

Uno a uno los miembros de la casa entraron a al sala donde, en total aislamiento, le dijeron a la 'Jefa' para quiénes eran los dos y un punto que se irían sumando hasta dejar a los cuatro nominados de la noche. Los que al final salieron 'sacrificados' fueron 'La Barby' Juárez, Raquel Bigorra, Paul Stanley y Sergio Mayer; este último reaccionando con asombro aunque a la vez orgulloso de su equipo por el hecho de haber distribuido adecuadamente los puntos entre el resto de los concursantes.

Cabe destacar que Sergio Mayer ya ha estado nominado en repetidas ocasiones; sin embargo, esta vez la nominación se debió a que varios de sus compañeros resaltaron que su estrategia y forma de ser ya no es mucho de su agrado, por lo cual fue una de las personas que más puntos obtuvo para que ahora el público sea el que decida si permanece en el juego o bien, es el siguiente expulsado. En caso de ser así, sería el primer varón en salir de la casa pues hasta ahora las expulsadas han sido puras mujeres.

Como lo dijimos anteriormente, uno a uno los participantes fueron entrando al confesionario donde resaltaron a quién daban los puntos y el motivo para hacerlo. Esto llevó a recordar que la semana anterior, el exGaribaldi y también exlegislador tuvo una manera muy severa de afrontar a Feria, algo por lo que resaltaron "antes que todo debe de ser un caballero" y, tras haberle dicho que ella ni siquiera tuvo que ser parte del elenco, fue considerado una falta de respeto que no fue bien vista por los participantes.

Pese a ello, una vez que la gala terminó y ya se sabían quiénes son los nominados de la noche, los miembros del 'Team Infierno' se pusieron a debatir sobre la manera en la que se distribuyeron los puntos, situación por la que Mayer remarcó estar muy orgulloso de su equipo, tanto que la mayoría de los nominados son del 'Team Cielo' y ellos siguen figurando como el bando fuerte de la casa, además de que son parte de los que más han dado de qué hablar. En ese oren de ideas, el cantante aseguró que era un hecho casi lógico que el equipo contrario se tornara en contra del infierno.

Aunque no dijera era evidente (…) Siempre hay que ser congruente. Todos los puntos ellos me los echaron a mí. Estoy muy orgulloso de este team, no se cómo le hacemos pero nos coordinamos tan bien, fuimos los menos raspados", dijo.