Televisa de luto: Querido comediante de 'Vecinos' muere tras volver de una fiesta; así lo despiden

Ciudad de México.- El 30 de octubre del año 2021, todo México se estaba despertando con la noticia de que el querido comediante de Vecinos, Octavio Ocaña, perdió la vida en las inmediaciones de la autopista de Chamapa-Lechería, en el Estado de México; originalmente, se dijo que el famoso había sido víctima de un asalto en la carretera, aunque la realidad sería mucho más turbia, puesto falleció en medio de una persecución policíaca, misma que aún no se esclarece por completo.

De acuerdo con la información que ha trascendido en los últimos (casi) 2 años, el actor de Televisa se encontraba regresando de una fiesta en Villa del Carbón, Estado de México, al momento en que una camioneta de la Policía Municipal comenzó a darle caza, dicha persecución tuvo una conclusión fatal, cuando el histrión de Hermanos y Detectives recibió una bala en la cabeza. Según lo dicho por la Fiscalía de la entidad mexiquense, habría sido el propio Ocaña quien se disparó de manera accidental.

Octavio Ocaña era el actor que dio vida a 'Benito Rivers'

Varios meses más tarde, los peritos de la familia Pérez Ocaña determinaron que, en realidad, la bala que el actor tendría en la cabeza habría sido disparada por uno de los policías municipales, se trataba de Leopoldo N., quien actualmente se encuentra vinculado a proceso y sin derecho a la libertad. Por otro lado, las hermanas, padres y novia de la estrella de televisión se han dedicado a buscar justicia por la muerte del pelirrojo.

Este jueves, 29 de junio, Octavio Ocaña cumple 1 año y 8 meses de haber perdido la vida en aquella carretera, debido a ello, su hermana, Bertha, le dedicó un desgarrador mensaje en el que hablaba sobre lo duro que había sido para ella todo este tiempo, dejando en claro que su "ausencia" le había provocado grandes estragos, al grado en el que se había perdido a sí misma, cosa que quizás, no habría ocurrido sí él no hubiera muerto.

Pasan los días y así pasarán los años... Tu ausencia en mi vida es el reflejo de lo que hoy soy y que por supuesto tu nunca hubieras permitido este cambio en mi, pero me perdí totalmente y solo tu sabes lo que me sigue costando encontrarme por qué vaya que duele seguir y más sin esas porras que me echabas, pero sigo de pie por ti, por mi y por qué tengo tantos proyectos en tu memoria que tengo que cumplir, 1 año y 8 meses sin ti, pero hermano en donde quisiera que te encuentres en mi vida estás más presente que nunca. Te amo Tavito.