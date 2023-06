Ciudad de México.- Realityes shows como La Casa de los Famosos, Big Brother VIP o Soy famoso, ¡sácame de aquí! han demostrado tener un gran éxito entre la audiencia de habla hispana, ¿la razón? Es que un grupo de celebridades son filmadas 24 horas al día, durante los siete días a la semana, lo que de alguna manera crea una aproximación entre el público y las estrellas de televisión.

Parece ser que Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán desea tomar este impulso para que la gente pueda conocerla más allá de los escándalos que la han rodeado desde que se unió a la dinastía Pinal, ya fuera por el presunto robo que tanto ella y el propio hijo de Enrique Guzmán cometieron en la casa de la Diva de Oro, Silvia Pinal, a quien presuntamente le habrían arrebatado joyas, oro, relojes y obras de arte.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán

O el caso más reciente, el cual ocurrió apenas a inicios de esta semana, del 29 de junio, cuando Luis Enrique Guzmán compartió un comunicado en el que informó que, tras hacerse una prueba de ADN descubrió que el niño que había creído que era su hijo durante bastante tiempo, en realidad no tenía ningún tipo de coincidencia con su código genético, lo que significaba que, en realidad, no se trataba de su hijo.

Derivado de ello trascendió una entrevista en donde aparece Mayela Laguna, quien si bien, no declaró que se uniría a La Casa de los Famosos México, sí expresó su interés de poder participar en un programa de telerrealidad, esto no con la finalidad de volverse alguien reconocida, sino porque deseaba que la gente conociera un poco más acerca de su historia personal, la cual tildó de ser "interesante".

Sí, sí, pero me gustaría que vieran lo que yo hago del otro lado, o sea normal cómo soy en la vida, no lo que piensa la gente. No sobre los Guzmán, sobre los Pinal. Sí yo también tengo una identidad; mi hijo es mi hijo, no de nadie más, o sea bueno de su papá que bueno... conociendo lo que es Mayela. O sea que también por algo estoy en esta dinastía. Sí tengo también lo mío, tengo una historia bastante padre que contar.