Estados Unidos.- Como se sabe, la famosa y muy reconocida cantante del pop, Madonna, recientemente dio un terrible susto a sus fans y familiares, pues hace un par de días que tuvo que ser intubada de urgencia tras haber sido encontrada sin signos vitales en su hogar de Nueva York, por lo que se dice que sus seis hijos se prepararon para su muerte, dado a que al parecer veían casi imposible una recuperación.

Guy Oseary, el representante de la reconocida cantante empleó su cuenta de Instagram el pasado miércoles 28 de junio para revelar que el pasado sábado 24 de junio se encontró inconsciente a su cliente dentro de su casa en la Ciudad de Nueva York, donde no respondía a los intentos por querer que recuperara la consciencia, por lo que fue llevada a un nosocomio en calidad de urgencia para darle la atención medica necesaria lo antes posible.

Tras esto, reveló que en cuanto llegó al hospital fue ingresada a la UCI, la cual es la unidad de cuidados intensivos, señalando que la intérprete de La Isla Bonita estaba en una situación muy delicada y debatiéndose entre la vida y la muerte, debido a que ella había "desarrollado una infección bacteriana grave que lo llevó a permanecer varios días en la UCI", generando gran preocupación entre sus miles de seguidores y todo el mundo.

Pero, en el mismo comunicado en sus redes sociales, aclaró que por fortuna actualmente se encuentra mucho mejor y respondiendo al tratamiento de forma favorecedora, aliviando un poco la incertidumbre que se había generado, agregando que su hija mayor, Lordes Leon, estuvo en todo momento al lado de su madre en la cama del hospital, esperando esa mejoría que ahora los tiene de nueva cuenta reunidas.

Ante esto, uno de los familiares de la 'Reina del Pop' decidió brindar una entrevista para el Daily Mail, en el cual señaló que los primeros días de la cantante todos, desde sus hijos hasta el resto de los familiares temieron lo peor y expresó que: "Durante los últimos días, nadie sabía realmente en qué dirección iba a tomar esto, y su familia se estaba preparando para lo peor", lo que significaba que tenían pocas esperanzas de que saliera adelante.

Finalmente, el mencionado familiar detalló que todos los hermanos restantes de la intérprete de Hung Up se reunieron para ir a verla y mostrarle su apoyo, pero mencionó que no estaban muy contentos, debido a que para todos es muy obvio que: "Ella no ha estado viviendo una vida tan saludable como debería ser para su edad, y se ha estado desgastando durante los últimos meses, piensa que todavía es joven cuando, en realidad, no lo es, cree que es invencible".

