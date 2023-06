Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su aparente pelea por la herencia de Mariana Levy con su querida abuela, Talina Fernández, el joven José Emilio, después del lamentable fallecimiento de la reconocida presentadora de TV, acaba de brindar una entrevista para diferentes medios de comunicación, pronunciándose sobre este escándalo, dando un desgarrador mensaje sobre lo último que le dijo a la difunta celebridad.

Como se sabe, el pasado martes 23 de mayo, a través de la revista TV Notas el hijo de Mariana afirmó que tanto él como su hermana, Paula Fernández Levy, están sufriendo económicamente pues no tienen trabajo y se encuentra desesperado, y muy molesto debido a que no le han dado la herencia de su madre cuando hace varios años que se debió de darle su parte al ser mayor de edad, culpando a su tío, 'Coco' Levy de esto, además de acusarlo de mal manejo y de robarle una parte de esta.

Ante este hecho, cuando la expresentadora de Sale el Sol, que es abuela del joven, fue cuestionada sobre su opinión a lo declarado de la herencia de su hija y que no se les haya hecho entrega Paula y Emilio, de forma contundente desmeritó la palabra de su nieto, afirmando que: "A José Emilio le gustan mucho las bambalinas…entonces es capaz de decir cualquier cosa", afirmando que estaba muy molesta por esto.

Talina habría fallecido distanciada de sus nietos. Internet

Ahora, después de que se revelara que Talina lamentablemente había fallecido el pasado miércoles 28 de junio a causa de la Leucemia Terminal que le fue detectada hace un par de meses, el joven hijo adoptivo de Ana Bárbara se presentó para darle el último adiós a su abuela, en donde la prensa lo abordó y no dudo en cuestionarle sobre esta última polémica y si es que estaba dividida la familia.

Ante estos cuestionamientos el joven mencionó que el tema de la herencia jamás lo distanció de su abuela, que era un tema entre hermanos muy punto y aparte de con ella y que jamás tuvieron alguna pelea, desmintiendo que hayan estado peleando por ese motivo, agregando que no quedaron asuntos pendientes entre ellos, o al menos no porque estuvieran en malos términos, aunque confesó que no habían podido hablar mucho en los últimos meses.

Finalmente, sobre haber llegado al hospital, el José Emilio mencionó que sí fue a verla pero que no alcanzó a verla despierta, pero que sabe completamente que todo lo que le dijo ella lo escuchó y se fue sabiendo lo mucho que la amaba y cuan importante era ella para él, concluyendo que por el momento toda la familia estaba más unida que nunca, especialmente él con sus hermanas, Paula y María Levy.

Fuente: Tribuna del Yaqui