Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, no ha dejado de dar de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación desde que el pasado domingo resultó ser la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México. Ahora en una reciente entrevista, la actriz negó de forma tajante ser amiga de Frida Sofía y manifestó su deseo por hacer las paces con su exprometido, Christian Estrada, con quien lleva meses en un fuerte pleito legal por la custodia de su unigénito.

Como se recordará, la exactriz de TV Azteca y la hija de Alejandra Guzmán protagonizaron una fuerte guerra de declaraciones en el año 2020, luego que la joven modelo advirtió a la artista mexicana sobre las verdaderas intenciones de Christian, padre de su pequeño hijo Leonel. Sin embargo, ahora que la llamada 'Mamá Leona' ya está separada del mexicano-americano, manifestó que entiende a Frida y le envió un mensaje en son de paz.

Aunque se estuvo especulando que podría darse una reunión entre Frida y la estrella de realitys con la intención de lanzarse contra Estrada, Ferka acaba de manifestar que no será así: "Yo creo que esas son fake news (noticias falsas), o sea, vimos lo de que me apoyo, se lo agradecí por completo, pero jamás le haría daño al padre de mi hijo, como lo he dicho, en su momento lo amé, y era el hombre que yo amaba y tuve un hijo con él, yo no soy rencorosa, ni quiero hacerle daño a alguien que es importante para mi bebé", explicó la actriz.

Al ser cuestionada sobre si mantiene una relación más cercana con la hija de la intérprete de Mala hierba, Ferka inmediatamente dijo: "No, no, no hay nada, no hay una amistad, no, o sea, no hablamos”. Y luego de confirmar que hasta el momento su expareja no ha aportado un solo peso para la manutención del menor, la finalista de Las Estrellas Bailan en Hoy aprovechó los micrófonos de los reporteros para enviar un mensaje de conciliación para Estrada.

De forma contundente, Ferka explicó que luego de todo lo que vivió por el encierro en LCDLF México, ahora quiere estar en paz y por ello espera poder llegar a un acuerdo pronto con Christian, a quien asegura no quiere perjudicar: "Vengo de pasarla bien y que ya todo se pueda tranquilizar por el bien de Leonel y el mío... yo quiero estar tranquila, la verdad es muy tedioso estar gastando dinero, trabajar, meterme en estos embrollos y seguir trabajando y seguir gastando mi dinero en este tipo de cosas".

Quiero tranquilidad para mí, para mí bebé, y honestidad, sobre todo, sí es real que quieres estar presente, es muy fácil dejar la faramalla del otro lado y hacerlo", expresó según declaraciones recogidas por Agencia México.

