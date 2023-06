Tras ser superado en plataformas digitales, Bad Bunny reacciona ante el éxito de Peso Pluma

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Bad Bunny confesó en una reciente entrevista que es fanático de la música de Peso Pluma e incluso manifestó lo mucho que le recuerda a él mismo durante los inicios de su carrera. El conejo malo platicó con la revista Rolling Stone sobre Hassan Emilio Kabande Laija, artista que durante algunos meses le ha quitado la corona de los primeros lugares en reproducciones y tops globales.

A pesar de que muchos podrían pensar que esto generaría un cierto grado de rivalidad, Benito Martínez Ocasio, nombre real del trapero, demostró felicidad y simpatía por el éxito del jalisciense.

Me acuerdo cuando mencioné a Peso Pluma, cuando se habló de este concepto y dos tres semanas después ya estaba en Jimmy Fallon", expresó Bad Bunny.

Pero al contrario que duro, que cabr*n como que llevaba rato también escuchando, su música... Y se siente cabrón que de momento boom, es como que explotó. Es como que yo digo que siempre que eso pasa uno se siente como que orgulloso, cuando escuchabas un artista que no todo el mundo conoce y de momento explota es como que le decías a los panas: ‘te lo dije que se venía duro’”, agregó.

El intérprete de “Safaera” contó que en cierta medida se siente un tanto identificado con Peso Pluma. “Me alegra mucho eso que le está pasando en su carrera. Siempre me identifico con chamacos así que vienen de la nada, que vienen de abajo y de momento están en el estrellato como que siempre me hacen recordarme a mí mismo”, aseguró.

Como que yo fue igual, yo era un chamaquito que vino de la nada y de momento estaba cumpliendo un sueño. Entonces como que me hace feliz, como esa vez que yo fui feliz, me vuelve a revivir esa alegría”, recordó.

Por otro lado, el latino explicó que algo que le gusta de la música de Peso Pluma es que es bastante genuina. No sólo en la música y en la voz particular del intérprete, sino por las temáticas que abordan. “Yo creo que él y todo el movimiento regional mexicano ahora mismo están haciendo mucha música que se siente del barrio, se siente como el corazón. Y eso siempre va a ser lo que... la gente a veces se pregunta como que, el porqué de las cosas ‘como que wow por qué está teniendo este éxito’, y es por eso, porque son chamaquitos cantando con el corazón, cantando sin querer sonar perfectos, como que ellos lo que sienten ellos lo tiran y asimismo también suena la guitarra, los instrumentos de viento, todo suena como que espontáneo, no suena tan planificado, no suena tan perfecto y eso es siempre lo que ha mantenido vivo a la música de la calle, la música del barrio, la música con corazón, la música con alma”, explicó.

Finalmente, Bad Bunny explicó que le gusta mucho el regional mexicano, por lo que accedió a trabajar con Grupo Frontera en la

canción Un x100to.

Fuente: Tribuna