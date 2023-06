Yeri Mua reacciona a las acusaciones de Karely Ruiz y asegura que solo "quiere llamar la atención"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karely Ruiz soltó una bomba hace unos días, pues a través de sus redes sociales decidió exponer a Yeri Mua, con quien solía tener una buena relación, tanto que incluso la defendió de forma pública de uno de sus ex, además de que la invitó a su cumpleaños, hacían colaboraciones y hasta de compras se iban juntas, pero ya no más debido a que la veracruzana supuestamente la traicionó hablando a sus espaldas.

La estrella de OF contó que una amistad que no pertenece al medio y otras personas le comentaron que durante un evento la 'Bratz Jarocha' se la pasó criticándola, resaltando que es "fea" y que su "cuerpo está deforme", algo que evidentemente le molestó ya que para empezar no la considera digna para estar juzgando el físico de ella ni de nadie, además de que no tenía mucho que se habían encontrado y le pudo que no fuera frontal.

Algo que llamó la atención es que la novia de Naim Darrechi suele ser muy reactiva, pues apenas le dicen algo y de inmediato da replica, pero esta vez pasaron días completos y evadía el asunto, hasta que en uno de sus recientes lives de manera general dijo que todos lo que hablan de ella lo hacen por molestar y querer llamar la atención, pero asegura no piensa volver a caer en esos juegos.

Lo hacen por chin…ar porque, como no contesto, ahí están mandando indirectitas, poniendo cositas y así. Yo diría, si tanto no te afecta lo que digan de ti, entonces ¿qué estás mama…do en redes?".

De este modo, Yeri dio a entender que no piensa abordar el tema de manera directa, pues es justo lo que espera Karely, pero asegura que ya se dio cuenta de que muchas personas que lo único que buscan es provocarla para dar de qué hablar y no piensa regalarles reflectores, dado que asegura que esa época terminó para ella y no quiere darle importancia a cualquiera.

Ya me di cuenta de que hay mucha gente mañosa. La mañita de que 'ay, la Yeri es bien contestona, pues entonces me voy a inventar que esto y que esto o voy a decir esto porque la Yeri es bien pen…ja y le contesta hasta al vagabundo de la esquina, si se meten con ella'", explicó.

Por su parte, los internautas aseguran que lo que tiene es miedo a Karely Ruiz, pues ella no se anda con filtros y dice las cosas sin reparo, además de que esta vez se topó con alguien que tiene más fama y que no puede acusarla de que quiere colgarse ella o que tiene algún tipo de interés, pues aunque ambas son populares la regia le gana en números, por lo que si se declaran la guerra habría una gran batalla entre fandoms.

