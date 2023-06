'Chuponcito' se niega a ir a su audiencia de vinculación a proceso; advierten que intenta ganar tiempo

Ciudad de México.- Desde hace prácticamente 3 años, el comediante José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se encuentra en el ojo del huracán, después de que su exrepresentante, Carla Oaxaca, lo denunciara de acoso sexual, en el 2020, a raíz de esto, la parte demandante ha luchado para que el payaso se presente ante las autoridades, cosa que no parecen lograr por una u otra razón.

Recién el pasado 1 de junio, Chuponcito debía asistir a una audiencia de vinculación a proceso, sin embargo lo único que llegó al juzgado fueron un par de oficios en los que Flores declaró que no podía presentarse al lugar por una razón que dejó sorprendida a la defensa de Carla. Resulta ser que José Alberto se negaba a presentarse porque uno de sus abogados estaba enfermó, motivo por el que no quería acudir sin su defensa principal.

Espectáculos 'Chuponcito' es acusado de acoso sexual; jueza lo libera y no lo vincula a proceso

Esta situación provocó que las autoridades concedieran una prorroga de 1 semana, es decir, la nueva audiencia se celebraría hasta el próximo 7 de junio. Por su parte, los representantes legales de Carla Oaxaca acusaron este hecho como una "irregularidad", puesto el payaso se ha negado a presentarse a los juzgados ya dos veces, también señalaron que el caso ya lleva 3 años de investigación y no parece progresar.

No hay una impartición de justicia seria y clara de parte de este juzgado penal. Ya es la segunda vez, llevamos 3 años y no se presentan, no sé qué está ocultando este payasito.", señalaron los abogados de Carla Oaxaca.