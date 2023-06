"Gorda, vieja y fea": Alfredo Adame saca del clóset a Alejandra Ávalos; Legarreta lo veta de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial actor Alfredo Adame de nueva cuenta se encuentra en medio de un fuerte escándalo debido a que en un reciente encuentro con los medios arremetió contra su colega actriz, Alejandra Ávalos, a quien volvió a sacar del clóset y además insultó. Asimismo, el exgalán de telenovelas de Televisa admitió que está vetado de esta televisora por haber hablado pestes de su excompañera, Andrea Legarreta.

El ganador del reality Soy famoso ¡sácame de aquí! fue captado en la reapertura de un restaurante de la CDMX y de inmediato fue abordado por los reporteros que querían saber si participará o no en la Marcha del Orgullo LGBT+ este mes: "Sí voy a estar, por supuesto que sí, si estoy en México sí, porque primero está el trabajo", respondió cuando le dijeron que lo habían 'bajado' del evento.

Respecto a las críticas que recibió de varios famosos que lo consideran homofóbico, Alfredo replicó: "Por hay salieron unas joti... liosas que se llama Polo Morín y otra que anda ahí lucrando con su problema de SIDA". Acto seguido, el exconductor del programa Hoy se le fue encima a 'La Ávalos': "La cantante dice que no soy buen ejemplo, la que no es buen ejemplo es ella, era alcohólica, drogadicta, el marido la botó porque tenía una relación lésbica".

Además de exponer las supuestas preferencias sexuales de la actriz de melodramas como Soñadoras, Adame dijo que la carrera de Alejandra ya está hundida contrario a la de él: "Yo no sé, pero es una gorda, vieja y fea que nadie la contrata por eso, está frustrada". Acto seguido, el retirado protagonista de San Ángel expuso: "Yo siempre he respetado a la comunidad, así como dijeron que era misógino y lo demostré que no".

Sin embargo, el humor de Alfredo Adame cambio cuando salió a relucir el nombre de su hijo Sebastián Adame a quien se refirió como "tipo ese": "Sebastián Banquells, no es Sebastián Adame, yo le quité el apellido". Después una reportera lo cuestionó sobre porqué se expresa tan despectivamente de sus compañeros y él estalló ante los micrófonos diciendo: "Porque llevan 1 año y medio (hablando de mí), yo me expreso mal de estos jot... y pervertidos, de estas tortilleras que me atacan".

Luego le envió un fuerte recado a Sebastián: "Me vale mad... no es mi hijo, cuando él me lo dijo (que era gay) yo lo respeté y apoyé... bola de asquerosos que se la pasan atacándome". Finalmente Adame resaltó que era un hombre "de modales" y confesó que no participará en La Casa de los Famosos México porque lo sacaron de último momento, admitiendo que está vetado de Televisa y que el motivo sería porque hace poco volvió a hablar mal de Andrea Legarreta.

No sé porqué, a lo mejor fue porque hice unas declaraciones en contra de ya saben quién, de la quítate perra, y a lo mejor no les gustó".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes