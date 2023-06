¿Kristal Silva también abandona 'Venga la Alegría'? Deja alarmante mensaje sobre "nuevos comienzos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Kristal Silva dejó helados a sus miles de admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió un alarmante mensaje sobre "nuevos comienzos" en medio de rumores de que habrá más despidos en el programa Venga la Alegría. Como se sabe, durante esta semana Anette Cuburu dejó el elenco del matutino y se especula que el próximo lunes otros famosos más saldrán del aire, ya que llegarán tres nuevos integrantes.

Como se sabe, la originaria de Tamaulipas se incorporó a las filas de la empresa del Ajusco en el año 2017 cuando los ejecutivos le dieron la oportunidad de ser conductora en el certamen Mexicana Universal. Unos meses más tarde se unió al elenco estelar del matutino Venga la Alegría, por lo que a la fecha ya lleva casi 5 años con ellos. De hecho esta es la razón por la que el público del Canal Azteca Uno siente tanto cariño hacia ella.

Desafortunadamente, durante las últimas horas varios televidentes y medios de comunicación no han parado de señalar que Silva podría estar en la cuerda floja de abandonar el proyecto competencia de Hoy. Resulta que la conductora de 31 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje en el que habla sobre empezar nuevas etapas: "Nuevos ciclos, nuevos comienzos, nuevas experiencias…", puntualizó.

Los fieles admiradores y fans de Kristal quedaron en shock luego de ver su publicación y le pidieron que de inmediato aclarara a qué se estaba refiriendo, pero ella no ha dicho nada. Actualmente el elenco estelar de Venga la Alegría está integrado por Laura G, Mauricio Barcelata, Sergio Sepúlveda, Pato Borghetti, 'El Capi' Pérez y Tábata Jalil, en reemplazo de Anette Cuburu, pero a partir del lunes esto va a cambiar.

A través de las redes sociales del matutino del Ajusco, la producción no ha parado de invitar a los televidentes a que no se pierdan el nuevo formato que tendrán a partir de la siguiente semana y adelantaron que tres nuevos integrantes se sumarán al elenco el lunes 5 de junio. Se rumora que los conductores que se sumarán al proyecto serán la actriz Luz Elena González, la conductora Jimena Longoria y Kike Mayagoitia, quien forma parte de VLA: Fin de Semana. Cabe resaltar que es muy probable que Kristal Silva no sea eliminada del elenco, pues ella misma apareció en un promo donde anuncian la llegada de los nuevos conductores e incluso hasta simula darles la bienvenida a sus nuevos compañeros.

