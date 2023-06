¿Lo expulsan de EU? Autoridades buscan impugnar la visa del Príncipe Harry tras fuerte confesión

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- En 2020 el príncipe Harry, hijo menor del Rey Carlos III y su esposa, la exactriz Meghan Markle, renunciaron de manera oficial a ser miembros activos de la corona británica, por lo cual también anunciaron que se mudarían del Reino Unido a Estados Unidos donde comenzarían una nueva vida con su familia causando una gran polémica en la corona pues u renuncia estaba ligada a un caso de presunto racismo por el que la duquesa de Sussex víctima. Ahora, pese a tener una nueva vida, el royal podría ser expulsado de suelo norteamericano luego de hacer una fuerte declaración.

Además de haber ofrecido una entrevista a la conductora Oprah Winfrey y con ello, lanzar una docuserie de la mano de Netflix más un libro con las memorias del hijo de Lady Diana titulado Spare, la polémica siguió avivándose ya que en dicho material el príncipe confesó que mientras fue parte del Ejército británico, no solo asesinó a personas en Medio Oriente, sino que además consumió drogas, relato que fue retomado por la asociación Heritage Foundation quien por su parte, confirmó que el príncipe también declaró este consumo de sustancias al momento de llevar a cabo la entrevista con las autoridades diplomáticas para recibir su visa americana.

La fundación en cuestión, está empecinada en que el expediente del príncipe se haga público ley con ello, investigar si es adecuado que cuente con una visa americana, documento que le permitiría ingresar de manera libre al país como lo ha estado haciendo desde que se mudó con su esposa a California donde actualmente ambos residen. La denuncia además hace énfasis en que el aceptar el consumo de drogas es motivo suficiente para que la visa le sea negada a un ciudadanos extranjero y por ello, se ha urgido no solo a publicar el expediente, sino también analizar la posibilidad de retirarle el documento.

Dada su amplia admisión de consumo de drogas, normalmente descalificante para la entrada a Estados Unidos, el pueblo estadounidense merece respuestas a las serias preguntas que plantean las pruebas".

¿Puede ser deportado?

Las autoridades han resaltado que hay varios motivos por los cuales un extranjero puede no ser deportado pese a haber aceptado un consumo de drogas en el pasado, como fue el caso del royal. El motivo más importante es que está casado con una ciudadana estadounidense, en este caso Markle, al tiempo que su familia también está en dicho país. El príncipe Archie nació en Reino Unido pero en el caso de Lilibet, hija menor de la pareja, sí nación en suelo norteamericano, lo que le suma puntos a favor al hijo del monarca británico.

Además de ello, las autoridades informaron que una vía se puede quitar cuando haya delitos relacionados con drogas, lo que hasta ahora no es el caso de príncipe, al tiempo que también ha mostrado una conducta intachable desde que decidió radicar en el país de manera permanente, por lo cual habrá cierto 'perdón' y con ello, no solo mantendría su documento, sino que además evitaría le hecho de ser deportado como lo ha pedido la fundación anteriormente descrita.

Pese a lo anterior, medios estadounidenses informaron que a partir del próximo 6 de junio, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, se encargará de analizar si el expediente del príncipe es o no de dominio público como lo pide la organización y por ende, se analizaría también la posibilidad de retirarle la visa, lo que de hacerse, implicaría que ya no estuviera en el país gobernado por Joe Biden hasta que su situación migratoria se regule. Hasta ahora, la oficina de los Duques de Sussex no se h pronunciado por lo que se espera esto ocurra cuando el tribunal esté cerca de analizar los hechos.

