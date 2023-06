¿Marjorie de Sousa anda con 'Checo' Pérez? La actriz responde y envía recadito a Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Marjorie de Sousa es una de las artistas más polémicas del espectáculo mexicano, sobre todo por el mediático pleito que tiene con Julián Figueroa, padre de su único hijo Matías. En un reciente encuentro con la prensa, la villana de las telenovelas envió un fuerte recadito a este actor y además confesó si era verdad que estaba teniendo un amorío con 'Checo' Pérez,

Durante la semana la originaria de Venezuela presentó su próximo proyecto en Televisa que es el melodrama Golpe de Suerte, producida por Nicandro Díaz y donde tendrá la tarea de interpretar a una de las antagonistas. Al terminar la conferencia de prensa de su nueva novela, Marjorie platicó brevemente con diferentes reporteros y aquí respondió al rumor de que estaba saliendo con el piloto mexicano, con quien fue fotografiada muy amigable.

La estrella de novelas como Hasta el fin del mundo, Sacrificio de mujer y Amores Verdaderos aseguró que ella y el originario de Guadalajara, Jalisco, no tenían un romance pues dijo que solo salió con él a cenar: "Mi hijo me preguntó bien emocionado y le dije 'no papi, eso no pasó', es que estuve en Londres trabajando y nos conocimos allá y me invitó una noche a cenar acá, pero no pasó nada", expresó de forma tajante.

Marjorie tuvo una cita con 'Checo' Pérez

Cabe resaltar que De Sousa no confesó cuándo ocurrió esta cita con el corredor de la Fórmula 1, quien el año pasado protagonizó una fuerte polémica por presuntamente haberle sido infiel a su esposa Carola luego de ganar el Gran Premio de Mónaco. Cambiando de tema, la actriz venezolana también habló acerca de sus diferencias con Julián Figueroa, quien en múltiples ocasiones le ha pedido que le permita ver a su hijo Matías.

Ante las cámaras del programa De Primera Mano, Marjorie aclaró que ella jamás se ha negado a la posibilidad de que su unigénito pueda convivir con su padre: "Mi vida, está creciendo, lo que más me gusta es que es muy inteligente muy maduro, muy feliz, yo sé que el día de mañana, podrían pasar muchas cosas, jamás dirás no, que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera, desde el amor", expuso.

Eso sí, Marjorie de Sousa fue tajante y aseguró que ella accederá a que el conductor de ¡Siéntese quien pueda! se reúna con Matías sin gritos ni sombrerazos: "No desde la pelea, ni desde el odio, él es muy inteligente y analítico, no me preocupa para nada porque sé que lo va tomar de la mejor manera, él sabe la posición de cada persona, no le guarda rencor a nadie", cabe resaltar que hasta el momento Julián Gil no ha respondido a estas nuevas declaraciones de la venezolana.

