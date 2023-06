Susana Lozano, actriz de Televisa, habla de herencia de Mariana Levy y hace polémicas declaraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Susana Lozano, quien tiene casi cuatro décadas trabajando en Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que recientemente habló sobre los problemas que hay por la herencia de su fallecida amiga y excuñada, Mariana Levy. Asimismo, causó revuelo porque realizó polémicas declaraciones sobre las acusaciones de acoso contra su exmarido, Coco Levy.

La intérprete de telenovelas como Un gancho al corazón, Corazón Salvaje, María Isabel, Lazos de amor y Amarte es mi pecado salió en defensa de la albacea de los jóvenes, Paula, José Emilio y María Levy, debido a que a 18 años de la muerte de su madre ellos no han podido recibir su testamento: "Con toda seguridad se los digo, ellos van a tener lo que les corresponde, y apenas se están moviendo unas piezas con mucho amor y con mucho cuidado".

Susana explicó que Carolina Capilla, quien fuera íntima amiga de Mariana, dejará cuentas claras cuanto los jóvenes reciban su herencia: "La albacea que actualmente se está haciendo cargo de todo, está haciendo un gran trabajo. Es amiga, no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, pero sí es una persona íntegra y cabal", dijo según declaraciones recogidas por Agencia México.

Al respecto de las recientes declaraciones del hijo menor de Mariana con respecto a que su media hermana María estaba obstaculizando el proceso para que pudieran recibir su legado, Susana Lozano fue tajante y dijo: "Emilio habló desde un lugar de conocer realmente poco lo que está sucediendo. Los chiquitos vivieron con su papá, entonces ellos tienen una historia que desconocemos". Asimismo también se pronunció sobre los comentarios que el joven hizo en contra de Ana Bárbara.

Hijo menor de Mariana Levy y Ana Bárbara

La también actriz del unitario La Rosa de Guadalupe señaló que no tiene nada qué decir en contra de la 'Reina Grupera' y explicó que si José Emilio le debe disculpas a su exmadrastra, lo debe de hacer: "Es lo máximo, la amo, le mando besos a 'La peque', neta es una adoración esa mujer, es inteligente, pero amorosa, es la única mamá que han tenido esos niños, que si Emilio tiene que disculparse, Emilio, discúlpate", dijo ante diversos reporteros.

Por último, la actriz confesó su descontento con la decisión que tomó su colega Danna Ponce con respecto a no seguir su proceso contra Coco Levy, tras haberlo denunciado por abuso y abuso sexual: "La verdad lo lamento, me hubiera gustado que siguiera adelante porque yo sé que atrás de ella había otras chavitas y él es un señor y que dé el paso para adelante y diga lo que tenga que decir, que levante la mano y enseñe sus pruebas. Se suspendió todo lo que estaba sucediendo, no hubo un veredicto, no hubo un juez que dijera 'esto sucedió así'", expresó al respecto.

Fuente: Tribuna