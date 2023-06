Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se cumpliera un año de la muy triste muerte del reconocido y muy querido presentador, Fernando del Solar, debido a que la viuda de este, Anna Ferro, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol en el que acaba de exponer mentiras del reciente problema legal que tiene con la polémica presentadora y escritora, Ingrid Coronado, exhibiéndola en vivo.

Como se sabe, el 30 de junio del 2022 se informó en Venga la Alegría que del Solar había fallecido a causa de neumonía, dejando al mundo entero en shock y a su viuda, Anna, y exesposa, Ingrid, en una pelea por su herencia, y ahora en una entrevista con Sale el Sol aprovechó para desmentir las recientes declaraciones de Coronado, después de que la conductora de televisión afirmó que no quitará el dedo del renglón para recuperar los bienes que, asegura, les pertenecen a sus retoños tras la muerte de su expareja.

Ante este hecho, es que la maestra de yoga negó que no haya respondido al llamado de Coronado para arreglar esta situación de manera legal, afirmando que: "No, eso no es verdad, hemos estado en contacto, sí, no se ha llegado a un acuerdo, lo están haciendo mis abogados, ha habido un atraso porque yo tuve un cambio de abogados y se están poniendo al tanto de todo, entonces seguimos en ese camino, ha sido largo, pero también tengo que protegerme, cubrirme también".

Al ser cuestionada sobre la forma en que recordará a Del Solar en su primer aniversario luctuoso, Anna comentó que ella que conocía bien a su difunto marido es que tomó la decisión de: "Hacerle una ceremonia con él, honrándolo, recordándolo con fotos, con la familia, y estar conectados, sí, en familia, en casa, eso es lo que vamos a hacer", dejando en claro que al igual que el funeral, esto será de la manera más privada.

De igual forma, tras manifestar que ha sido un año sumamente complicado por la ausencia de Fernando, durante la charla que sostuvo con el matutino Hoy, la también amante del pilates confesó que hasta el momento no ha podido tener ningún tipo de acercamiento con los hijos del artista, señalando que esto ha sido por causa de la demanda de Ingrid, afirmando que eso era muy doloroso pues los quiere mucho.

Ante esto mencionó que espera que eso pronto cambie, enviando este mensaje: "No, no ha habido contacto y yo creo que eso se tiene que tener un gran respeto y es comprensible por todas las cosas que se han suscitado por desgracia y yo espero que tengamos la luz y la madurez para llevarlo a buen puerto todo de ambas partes, y lo entiendo, porque su única fuente de amor ahorita es su mamá".

Fuente: Tribuna del Yaqui

