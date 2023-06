Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Daniel Bisogno acaba de aprovechar la transmisión del programa Ventaneando para enfrentar los fuertes rumores que hay sobre sus preferencias sexuales, luego de que se especulara durante años que sería gay. El también actor de obras de teatro platicó con Pati Chapoy sobre estas versiones señalando que él no tiene porqué salir del clóset para complacer a otros y aseguró que "amor es amor".

En días pasados la longeva periodista de TV Azteca realizó una entrevista exclusiva a 'El Muñeco' luego de haber estado al borde de la muerte por una hemorragia en el esófago y este viernes 30 de junio presentaron una nueva parte de la plática, en donde el famoso habla de temas muy sensibles. Resulta que Pati cuestionó a su colaborador sobre cuáles han sido los momentos más duros de su carrera y este respondió que son las calumnias.

De forma clara, Daniel dijo que él ha hecho su vida como más ha querido pero sin lastimar a nadie: "Yo no estoy para mentirle nada a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco estoy para ir gritando quién soy, si yo sé quién soy, no pasa nada... Yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación… son cosas que no tenemos que salir a explicar, si por algo se está luchando, es precisamente por eso".

Y es que como se sabe, en diversas ocasiones Bisogno ha sido retratado de la mano de hombres, en su mayoría jóvenes, y en otras ocasiones hasta lo han captado besándose con ellos: "Jamás le he mentido a nadie, y jamás le he puesto el cuerno a nadie, entonces si salgo con alguien con la orientación que sea, no tengo por qué explicárselo a nadie", dijo durante su reciente plática con Pati.

Daniel Bisogno y sus supuestos exnovios

Asimismo, 'El Muñe' se sinceró y confesó la manera en que ha platicado con su hija Michaela Bisogno al respecto de esta situación, puesto que luego de anunciar su divorcio con Cristina Riva Palacio, madre de la pequeña, surgieron muchas especulaciones respecto a si era gay o bisexual: "Al fin de cuentas, yo lo que le he explicado a mi hija, y le voy a seguir explicando es que en momentos como este en el planeta en el que vivimos, cualquier manifestación de amor es lo mejor que nos puede pasar".

De esta forma, Daniel presumió que su pequeña heredera ya tiene conocimiento de que amor es amor: "Lo más importante es el amor, y es lo que le trato de enseñar, que cada quien ame a quién quiera porque siempre he dicho que la persona importa de la puerta de su cuarto hacia afuera y no al revés, y que el salir a dar una explicación es una manera de discriminarte a ti mismo", dijo el también empresario teatral.

Con relación a las imágenes en las que se ve junto a algunos jóvenes dentro de antros gay u otros lugares públicos, el presentador expresó: "A mí no me molesta que me saquen de la mano con alguien o abrazado con alguien, me tiene sin cuidado, porque quién me va a juzgar, ahora por amar, por querer a una persona, ¿te van a juzgar también?, ya estamos locos". Finalmente, Bisogno explicó cuál es la razón por la que nunca ha hablado de sus preferencias abiertamente:

Yo no estoy en ningún closet de nada, yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida, siempre y en su mayoría han sido los amores de mi vida", remató.

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno