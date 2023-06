Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo de nueva cuenta logró generar una controversia en el medio del entretenimiento debido a que este viernes 30 de junio abandonó el programa Hoy luego de haber confesado que ya no quiere estar esta emisión y asegurar que no renuncia porque un poderoso ejecutivo de Televisa se lo impide. ¿'La Gali' dejará el matutino de Las Estrellas de forma definitiva?

Resulta que en la reciente emisión del programa Netas Divinas, la mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió con sus compañeras Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún y las invitadas del grupo JNS que sí tenía apegos en el ambiente laboral, como por ejemplo seguir en un proyecto aunque ya no se siente feliz: "¿Me he quedado más tiempo de lo que quisiera en algún trabajo?, sí", expresó Montijo.

Seguidamente la también conductora de programas como Vida TV, Pequeños Gigantes y La Casa de los Famosos confesó que estaba hablando del programa Hoy y reconoció que no podía salir del aire porque el dueño de la empresa de San Ángel se lo impedía: "Lo agradezco también mucho, pero no sé, también por algo he seguido ahí 15 años, pero no puedo decirle que no a mi jefe", destapó Galilea.

Con estas declaraciones, la tapatía de 50 años confirmó todos los rumores que surgieron el año pasado sobre que ya no quería estar en el matutino y que incluso estuvo en pláticas con los ejecutivos de Televisa para dejar el proyecto. Mientras surgen nuevas especulaciones sobre su salida definitiva, este viernes 30 de junio Montijo ya no apareció a cuadro en el programa Hoy y el público del canal quedó en shock.

Galilea, quien a inicios de este 2023 confirmó su divorcio de Fernando Reina Iglesias, brilló por su ausencia en la reciente transmisión de Hoy y las únicas personas del elenco original de Hoy que apareció a cuadro fue Andrea Escalona y Andrea Escalona. El resto de conductores que estuvieron en vivo fueron famosos invitados como Mariana Echeverría, Mark Tacher, Yurem Rojas y Carlos Arenas.

Aunque muchos televidentes han comenzado a especular que Galilea Montijo podría quedar fuera del matutino dentro de muy pronto, ella misma reveló en sus redes sociales el motivo por el que este viernes no estuvo en Hoy. A través de sus historias de Instagram, la también empresaria compartió un video en el que muestra que está de visita en Acapulco reuniéndose con los hijos de su exesposo y con la exesposa de Fernando, Paola Carus.

Galilea salió de la CDMX

