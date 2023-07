Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial venezolana Marjorie de Sousa realizó fuertes declaraciones durante una reciente entrevista en el programa Hoy en la que habló acerca del conflicto legal que tiene con su expareja Julián Gil, quien lleva años peleando para poder convivir con su hijo menor con Matías. La actriz y cantante respondió de forma tajante tras ser cuestionada acerca de las razones por las cuales su heredero no puede convivir con su heredero.

El prometido de Valeria Marín ha asegurado que su romance con la villana de melodramas como Amores Verdaderos y La Desalmada acabó por culpa de su exsuegra, Gloria Rivas, lo cual ha creado un fuerte conflicto entre ellos. Hace algunas horas los reporteros se tomaron a Marjorie en el aeropuerto y aunque al principio evadió las preguntas sobre Gil, después dejó clara cuál era su postura al respecto: "Ese es un tema muy personal, y es un tema que voy a tocar cuando toque con mi hijo".

De forma contundente, De Sousa comentó si cree que le afecta o no al pequeño el estar alejado de su padre y aseguró que Matías se encuentra perfectamente pese a no tener ningún contacto con el hombre que le dio la vida: "Ya no conflicto ni nada de ese tema, por favor, no se lo merece él, vive una infancia feliz y la he logrado hasta ahorita, y quien conoce a mi hijo sabe cómo es y sabe el niño tan maravilloso y ser humano tan maravilloso que es", recalcó.

Julián Gil y el pequeño Matías

Acto seguido, Marjorie declaró que ha hecho todo lo posible por resguardar la privacidad del menor de 6 años por ello no le gusta exponerlo tanto en público: "Sobre todo porque está muy expuesto públicamente y porque es su vida privada, él no decidió ser público, entonces si el día de mañana él decide ser figura pública, es cosa de él, pero ahorita yo no soy quién para publicar algo que es tan personal, tan íntimo y tan de mi hijo", dijo según información recogida por Agencia México.

Asimismo, la guapa intérprete de 43 años aseveró que ha educado al pequeño para que se enfrente a cualquier tipo de bullying: "Cuando tú haces un ser seguro y con amor dentro de tu familia por muchas cosas que te tiren afuera, nada te va a perjudicar, tú siempre vas a estar enfocado y centrado a lo que tú quieres, y a lo que eres y a lo que tu mamá te brindó, y a lo que tu familia te brindó", subrayó.

Cambiando de tema, Marjorie de Sousa aplaudió el debut de Luciano, hijo mayor de Leticia Calderón en el mundo de las telenovelas, tras realizar una participación especial en el melodrama El amor invencible: "Lo amo, no bueno, lloré cuando lo vi, le escribí: ¡qué es esta cosa tan hermosa!’, y de policía, pero ¡qué seguro!, si uno se asusta, si uno se pone nervioso todavía haciendo esto, ¡imagínate él!, no, Luciano es una estrella", remató.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy