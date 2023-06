"Hay enredos": En funeral de Talina Fernández, actriz de Televisa habla de herencia de Mariana Levy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro del funeral de Talina Fernández salieron a la luz inesperadas declaraciones, debido a que una actriz de Televisa y muy querida amiga de la famosa y difunta actriz, Mariana Levy, en una entrevista con Venga la Alegría decidió responder dudas sobre la herencia de la hija de la reconocida presentadora, señalando que "hay enredos" en algunos temas que deben de aclararse.

Como se sabe, el mundo del espectáculo se vistió de luto la tarde del pasado miércoles 28 de junio, pues el exdirector de Videocine e hijo de Talina, Jorge 'Coco' Levy, confirmó que la presentadora había fallecido a pocos minutos que se hizo del conocimiento público de que estaba hospitalizada en terapia intensiva e intubada, señalando que la causa fue que padecía de Leucemia Terminal, además de aclarar que ya tenía un mes sintiéndose mal y de la nada comenzó un deterioro muy rápido, dejando en shock a miles.

Dos días han pasado desde que la conocida 'Dama del Buen Decir' dejó este mundo y celebridades de TV Azteca, de la empresa San Ángel y de otras televisoras se han tomado el tiempo para ir a despedirla y recordar sus mejores anécdotas a su lado, siendo una de ellas Carolina, la cual fue una gran y muy cercana amiga de Mariana, tanto que incluso se convirtió en la albacea de la herencia de la difunta actriz para cerciorarse de que sus hijos la recibieran al ser mayores de edad.

Es por ello que en su llegada para darle el último adiós a la exparticipante de MasterChef Celebrity, le cuestionaron respecto a la herencia y cómo es que iba el proceso para entregarlo a los tres hijos de Levy, a lo que ella señaló que no es un proceso tan fácil como se cree, señalando que: "En eso estamos, hay muchas cosas que están muy enredadas, pero estamos desenmarañando todo y espero que muy pronto se resuelva".

Con respecto a su sentir sobre que los tres hijos de su amiga se reunieran para despedirse de su abuela, mencionó que esperaba que todo se arreglara entre ellos de una vez por todas, mencionando que al ser su albacea ella siente: "honrada por este lugar que me conceden, la confianza que me tienen, hago lo mejor que puedo y bueno, las cosas van caminando", destacando que estaba muy al pendiente del proceso.

Con respecto a que pensaba sobre la tan sorpresiva muerte de la expresentadora del programa Hoy, Carolina fue muy contundente al mencionar que no lo esperaba pues no sabía de su enfermedad, afirmando que como para todo el público: "Fue una gran sorpresa, no sabía nada (sobre su padecimiento) y pues es muy doloroso", concluyendo que iba a extrañarla mucho y recordarla con su usual carisma y felicidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui