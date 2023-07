Los vestidos baddie se convertirá en la tendencia preferida de este verano 2023; descubre cómo llevarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los vestidos baddie no son una novedad, sino que se inspiran en las tendencias de los años 90 y 2000, como el grunge, el hip hop y el pop. Sin embargo, en los últimos años han cobrado más fuerza gracias a las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, donde muchas influencers y celebridades los lucen con orgullo. Pero.. ¿qué es un vestido baddie? Se trata de un estilo de vestir que combina prendas ajustadas, colores vibrantes, estampados atrevidos y accesorios llamativos.

¿Por qué los vestidos baddie serán la tendencia más popular en este verano 2023?

- Son versátiles y se adaptan a diferentes ocasiones. Puedes llevar un vestido baddie para ir a la playa, a una fiesta, a una cita o a una reunión de trabajo. Solo tienes que cambiar los complementos y el calzado para conseguir el efecto deseado.

- Se caracterizan por ser cómodos y frescos. Suelen ser de telas ligeras y elásticas, como el algodón, el lycra o el satén. Esto los hace ideales para los días calurosos de verano, ya que no te harán sudar ni te apretarán.

- Son originales. Te permiten expresar tu creatividad y tu sentido del humor. Puedes jugar con los contrastes, las texturas, los estampados y los colores para crear combinaciones únicas y sorprendentes.

- Se adaptan a la figura. Realzan tus curvas y tu silueta, sin importar tu talla o tu forma corporal. Además, te hacen sentir segura y poderosa, lo que se refleja en tu actitud y en tu lenguaje corporal.

Si quieres sumarte a la moda de los vestidos baddie, mira algunos consejos para elegir el que mejor te quede:

- Escoge un vestido que se ajuste a tu tipo de cuerpo. Si tienes el cuerpo en forma de reloj de arena, opta por un vestido ceñido que marque tu cintura. Si tienes el cuerpo en forma de triángulo invertido, busca un vestido con volantes o frunces en la parte inferior. Si tienes el cuerpo en forma de rectángulo, apuesta por un vestido con escote o con algún detalle que resalte tu busto.

- Elige un color que vaya con tu tono de piel. Si tienes la piel clara, te favorecen los colores cálidos, como el rojo, el naranja o el amarillo. Si tienes la piel oscura, te quedan bien los colores fríos, como el azul, el verde o el morado.

- Atrévete con los estampados. Los estampados son una de las señas de identidad de los vestidos baddie. Puedes elegir entre flores, lunares, rayas, animal print, cuadros o letras. Lo importante es que sean llamativos y que contrasten con el fondo del vestido.

- Completa tu look con accesorios. Los accesorios son imprescindibles para darle el toque final a tu vestido baddie. Puedes usar sombreros, gafas de sol, collares, pulseras, anillos o pendientes. También puedes añadir una chaqueta, una camisa o un chaleco por encima del vestido para darle más personalidad.

- No te olvides del calzado. El calzado puede cambiar por completo el estilo de tu vestido baddie. Si quieres un look casual y desenfadado, opta por unas zapatillas deportivas o unas sandalias planas. Si quieres un aspecto elegante y sofisticado, escoge unos tacones altos o unas botas.

Fuentes: Tribuna