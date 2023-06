Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que pocos meses antes de su muerte, la reconocida y muy querida presentadora de TV, Talina Fernández, experimentó una vez más la felicidad completa, debido a que en una reciente entrevista con Venga la Alegría, la pareja de la celebridad, José Manuel Fernández Borbolla, acaba de revelar que sí llegaron al altar y un padre los bendijo, mostrándose devastado ante su perdida.

Por desgracia la tarde del pasado miércoles 28 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto, debido a que el exdirector de Videocine e hijo de Talina, Jorge 'Coco' Levy, reveló que la presentadora había fallecido a pocos minutos que hizo del conocimiento público de que estaba hospitalizada en terapia intensiva e intubada, señalando que la causa fue que padecía de Leucemia Terminal y que no hubo mucho que hacer al final.

Ahora, la mañana de este viernes 30 de junio, después de que se incineraran los restos de la querida expresentadora de Imagen TV, José Manuel volvió a aparecer ante la prensa, ante los cuales se mostró muy triste y dijo que estaba aún que no creía que se fue Talina, señalando que fue un gran amor y que sus restos iban a descansar en la casa que ella dejó en Acapulco, destacando que era un lugar precioso en el que pasaron muchos días juntos.

De igual forma, el viudo de la presentadora mencionó que esos días fueron una maravilla, pues describió que su relación fue "fabulosa", destacando que ante esta muerte él ha quedado devastado cuando le preguntaron que va a extrañar mencionó: "¿Qué es lo que más extraño? Pues a ella, su trato, su compañía, su plática, su amenidad que tenía", revelando que dejaron muchos pendientes como: "ella me iba a llevar a Egipto a ver las pirámides y un viaje en el Nilo".

Tras esto, quiso hacer hincapié en que además del amor que sentía y lo acostumbrado que estaba a estar con ella, también sentía una profunda admiración por 'La Dama del Buen Decir', recordando que: "Cuando la gente la reconocía era impresionante, así como ustedes (la prensa) que se vienen en bola, la gente igual, entonces yo me hacía a un lado, pero me jalaba y me decía: 'tú eres mi pareja, vente para acá'. Fue muy agradable, muchos me dicen: 'es que hiciste feliz a Talina', y ella a mí".

Finalmente, señaló hace casi un año que él se casó en una ceremonia simbólica con la exparticipante de MasterChef Celebrity, confesando que: "El padre Fede nos dio una oración, fue todo. Fuimos ella y yo a Tequisquiapan porque ahí vive el padre, ahí estuvimos ocho días", señalando que después de ello vivieron como en una eterna luna de miel, pues estuvieron juntos en cada paso que el otro daba hasta el último aliento de ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui