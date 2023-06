Se volvió mujer: Tras 24 años en Televisa y retiro de novelas, actor vuelve a 'Hoy' y aplasta a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien empezó su carrera en Televisa hace más de 24 años y que lleva un tiempo retirado de las telenovelas, dio una tremenda sorpresa a todos sus seguidores y fans debido a que este viernes 30 de junio se unió al elenco del programa Hoy, como conductor invitado. Se trata de Yurem Rojas, quien debutó en el mundo del entretenimiento desde que era un niño.

El también cantante originario de la CDMX cuenta con una enorme carrera en la televisora de San Ángel ya que empezó haciendo melodramas infantiles como Carita de ángel (2001), María Belem al lado de Danna Paola y De pocas, pocas pulgas (2003), pero ya en su etapa de adolescente se unió a exitosas novelas como Rebelde, Nace una estrella, Al Diablo con los Guapos, entre otras, y hasta en el unitario Como dice el dicho.

Desafortunadamente Yurem vivió momentos muy duros en plena juventud cuando fue uno de los participantes del reality La nueva banda Timbiriche, y es que él mismo ha declarado que no la pasó muy bien ya que sufrió bullying y rechazo por parte de sus compañeros: "Se fueron en mi contra, me dejaron de hablar, me hice hasta mi amigo imaginario... nadie me habló al final, tuve que hablar con la psicóloga", contó en Pinky Promise.

Yurem en las telenovelas

De hecho esta misma situación causó que el joven actor se alejara de la música debido a todas las críticas que recibió en aquel momento. A la fecha, Rojas se mantiene vigente en Televisa a través del exitoso programa nocturno Me caigo de risa, donde en varias ocasiones se ha transformado en mujer para participar en sketches, tal como lo hizo también cuando participó en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Durante la mañana de este viernes 30 de junio el querido actor de 32 años sorprendió a todos los televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que regresó al foro 16 de San Ángel para ser conductor invitado del matutino Hoy. Y es que este día las únicas personas del elenco original de Hoy que aparecieron a cuadro fueron Andrea Escalona y Andrea Legarreta. Sí, ni Galilea Montijo, Arath de la Torre y 'El Negro' Araiza estuvieron en vivo.

De hecho la productora del matutino, Andrea Rodríguez Doria, tuvo que echar mano de varios famosos invitados como Mariana Echeverría, Mark Tacher, Carlos Arenas y Yurem para completar el elenco. Sin duda alguna, la presencia de Yurem Rojas en el foro de Hoy ayudó a elevar el rating de esta emisión y dio un fuerte golpe a la audiencia registrada en el matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Fuente: Tribuna