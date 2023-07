Taylor Swift conquista a todos con 'outfit' estilo 'summer girl'; así podrás llevarlo tú también

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Taylor Swift se encuentra en una nueva era dorada, en la que está gozando del gran éxito de sus canciones y del amor que todos sus fans le están dando en The Eras Tour, donde la famosa ha brillado en diferentes localidades no solo de Estados Unidos, sino que también tiene previsto ir a otros países, como es el caso de México en próximas fechas; sin embargo, no todo en la vida es trabajo para la cantante.

De acuerdo con algunos medios, Taylor goza de pasear por Nueva York cada vez que tiene algún descanso de The Eras Tour, donde ha demostrado que, fuera de los escenarios, goza de vestir atuendos estilo 'summer girl', como es el caso de un crop top blanco y una falda midi, la cual fue diseñada por Ralph Lauren, y para darle un toque más relajado, la rubia ató su cabello con una coleta sencilla y unas sandalias planas de tira, las cuales son imperdible en esta temporada.

Créditos: Glamour

Pero... ¿qué es el estilo 'summer girl' y cómo puedes llevarlo? Es aquel que se inspira en las tendencias de la moda veraniega, pero con un toque personal y original, tal como hizo Taylor en el caso anterior. Se trata de combinar prendas ligeras, coloridas y cómodas, que nos hagan sentir bien y nos den un aspecto juvenil y desenfadado. Algunas de las prendas que no pueden faltar en un vestuario summer girl son:

Los vestidos: Son la prenda estrella del verano, ya que nos permiten estar frescas y elegantes al mismo tiempo. Podemos optar por vestidos cortos , midi o largos, según la ocasión y nuestro gusto. Los estampados florales , geométricos o de frutas son ideales para darle vida a nuestro look.

Son la prenda estrella del verano, ya que nos permiten estar frescas y elegantes al mismo tiempo. Podemos optar por , midi o largos, según la ocasión y nuestro gusto. Los , geométricos o de son ideales para darle vida a nuestro look. Los shorts: Otra prenda imprescindible para el verano son los pantalones cortos , que nos dan libertad de movimiento y nos ayudan a broncearnos las piernas. Podemos elegir entre shorts vaqueros , de tela o de crochet , y combinarlos con camisetas , blusas o crop tops.

Otra prenda imprescindible para el verano son los , que nos dan libertad de movimiento y nos ayudan a broncearnos las piernas. Podemos elegir entre , de o de , y combinarlos con , o crop tops. Las faldas: Son una opción muy versátil y femenina para el verano. Podemos jugar con diferentes largos, formas y tejidos, desde las minifaldas ajustadas hasta las faldas plisadas o con vuelo. Los colores pastel, el blanco y el beige son los más adecuados para esta temporada.

Son una opción muy versátil y femenina para el verano. Podemos jugar con diferentes largos, formas y tejidos, desde las minifaldas ajustadas hasta las o con vuelo. Los colores pastel, el blanco y el beige son los más adecuados para esta temporada. Los tops: Son una prenda muy favorecedora y sensual para el verano, ya que nos permiten mostrar un poco de piel y resaltar nuestro escote. Podemos encontrar tops de diferentes estilos, desde los más sencillos hasta los más elaborados, con volantes, encajes o bordados. Los colores vivos, como el rojo, el amarillo o el verde, son perfectos para destacar nuestro bronceado.

Son una prenda muy favorecedora y sensual para el verano, ya que nos permiten mostrar un poco de piel y resaltar nuestro escote. Podemos encontrar tops de diferentes estilos, desde los más sencillos hasta los más elaborados, con volantes, encajes o bordados. Los colores vivos, como el rojo, el amarillo o el verde, son perfectos para destacar nuestro bronceado. Los accesorios: Son el complemento ideal para completar tu vestuario 'summer girl'. Podemos apostar por sombreros, gafas de sol, collares, pulseras o pendientes, que le den un toque de personalidad a nuestro outfit. Los accesorios de inspiración bohemia, étnica o marinera son los más apropiados para el verano.

