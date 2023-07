Tras muerte de Talina Fernández, hermano de Mariana Levy explota por su herencia: "Son mamad..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pato Levy, hijo de la recién fallecida Talina Fernández, aprovechó su encuentro con la prensa durante los funerales de su reconocida madre y habló de los problemas que hay con la herencia de su hermana Mariana Levy. El locutor de radio y productor explotó al recordar que sus tres sobrinos siguen sin poder cobrar el legado que les dejó su madre pese a que ya pasaron 18 años de su inesperada muerte.

De forma contundente, Pato externó todo su respaldo a sus sobrinos María, Paula y José Emilio, debido a que los jóvenes aún no reciben la herencia que les dejó su madre tras su deceso en 2005. Según dijo, estuvo a punto de reclamarle a la albacea de Mariana ahora que la vio en el funeral de Talina pero se detuvo: "Hoy vi a Carolina, vino hoy a velar a mi madre, nos dimos un gran abrazo, y le iba a preguntar: '¿qué onda?, ¿cómo vas?, ¿en qué va este proceso?, ¿a qué horas se va a acabar?, ¿qué falta?'", dijo.

Pero no se me hizo ni el momento, ni para ella, ni para mí", añadió.

Durante la última misa de cuerpo presente de 'La dama del buen decir', Patricio manifestó que ya se cumplieron todos los requisitos para hacer valer la voluntad de la actriz de novelas como Amor real y por ello no entiende qué está pasando: "Carolina (Capilla) es la tercera albacea que tiene el testamento de Mariana... no se acaban de poner de acuerdo con los bienes de mi hermana que yo sé, yo tengo todos los papeles de lo que mi hermana dejó y hasta que no se entregue hasta el último centavo no vamos a quitar nadie el dedo del renglón".

Mariana Levy y sus hijos

Molesto por las dificultades que han enfrentado sus tres sobrinos con el tema hereditario, Pato manifestó: "Espero ya, los chavos se lo merecen, o sea José Emilio tenía 8 meses cuando mi hermana se murió y sigue la sucesión testamentaria, son mama..., o sea, de verdad son cosas feas, los chavos se lo merecen, merecen tener el dinero por lo que mi hermana trabajó tanto, mi hermana se partió la madr..., mi hermana trabajó en lo que pudo, y lo hizo muy bien. Entonces los chavos merecen tener lo que su mami les dejó”.

Finalmente, el hijo de Talina Fernández expresó que pese a los problemas que como familia pudieron haber enfrentado con los padres de sus sobrinos (Ariel López Padilla y José María Fernández 'El Pirru'), a la llamada 'Dama del buen decir' nunca le gustó tener inconvenientes con nadie y por tal motivo se fue en paz con todos. De hecho 'Coco' Levy ya había adelantado hace algunas horas que la última súplica que les hizo su madre es que permanecieran unidos.

De forma contundente, el exproductor de Videocine aseguró que la muerte de su famosa madre no los dividiría como familia, mucho menos por el tema de la herencia: "Entre nosotros no hay ninguna discordia, ningún problema, estamos luchando por poder enfrentar esto y llegar a un punto en el cual recordemos que su última voluntad fue también la primera, que nos amaramos, que estuviéramos juntos, y que todo fuera amor por siempre", expresó 'Coco'.

Fuente: Tribuna