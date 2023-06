Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 1 mes, Alicia Machado y Christian Estrada estaban sacudiendo a la industria de la farándula, después de que confirmaron su inevitable ruptura, y aunque el público ya estaba asimilando esto, lo cierto es que existe un dicho que reza que 'cambiar de opinión es de sabios', creencia que la venezolana habría aplicado al pie de la letra, puesto recién se supo que decidió dar un paso hacia atrás y optó por volver con su expareja.

La noticia salió a la luz en días recientes, cuando la actriz de éxitos como La madame, Lo imperdonable, Milagros de navidad y Esta historia me suena fue interceptada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, sitio en el que fue cuestionada sobre Christian Estrada, a lo que ella impactó al afirmar que, de hecho, estaba a punto de reunirse con él, aunque no aclaró si la estaba esperando en las mismas instalaciones o abordaría un vuelo para encontrarse con él.

Asimismo, los reporteros la cuestionaron sobre cómo iba su relación con Christian a lo que Machado respondió con un despreocupado: "Bien, bien, chévere". Como suele ocurrir en este tipo de casos, la pregunta sobre una boda próxima entre ella con Estrada no se hizo esperar, a lo que ella fue muy clara en afirmar que, por el momento no estaban pensando en ese tipo de cosas, aunque no descartó el hecho de que se encuentra sumamente enamorada.

Yo soy incasable, nunca me he casado", aseguró la exMiss Universo.

Luego de ello, Alicia habló un poco sobre el apoyo emocional que le ha brindado el padre del hijo de la exparticipante de La Casa de los Famosos México, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como 'Ferka', ante este cuestionamiento, Machado respondió, tranquilamente, que "las amistades son para eso". Cabe señalar que la actriz no fue la única que respondió las preguntas de la prensa, puesto Christian también se tomó su tiempo para responderles, luego de ser localizado.

De la misma manera que con Alicia, los reporteros cuestionaron a Estrada sobre Machado, a lo que él respondió que la famosa estaba "cansada" de que no la valoraran y si él ya había aprendido a hacerlo, qué más podría pasar: "¿Qué te digo?, ¿dónde está? Esta conmigo, ¿no?", sentenció el famoso. Luego de esto le preguntaron qué tan difícil era para él mantener una relación con la venezolana.

Christian argumentó que, por el momento se están conociendo, lo que de alguna manera ayudó a terminar con las preguntas sobre si habría alguna boda entre los dos de manera inmediata, sobretodo porque, además de mantener su relación con Alicia, también se encuentra en medio de un proceso para poder ver a su hijo, el cual ya duró un aproximado de cinco a seis meses, aún así, Christian destacó que ha recibido una gran cantidad de apoyo de Machado.

Son momentos muy difíciles para mí, van cinco o seis meses que le he sufrido muy feo (por no ver a mi hijo), pero gracias a esta mujer que me apoya, que tengo aquí a mi lado (voy sobrellevándola).

Fuentes: Tribuna

