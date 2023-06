Alerta en Televisa: Mariazel reaparece con impactante mensaje tras ser hospitalizada de emergencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta acaba de desatar las alertas de preocupación entre los miles de fans de Televisa, debido a que recientemente la reconocida actriz y muy querida presentadora, Mariazel, con un impactante mensaje a través de sus redes sociales reapareció después de ser hospitalizada de emergencia y mostrarse en cama de nosocomio con algunas intravenosas con medicamentos.

Como se sabe, el pasado sábado 3 de junio, la presentadora de Me Caigo de Risa reveló que mientras estaba de vacaciones en Veracruz con su hija, Laia Rubio, compartió una imagen en la que estaba encamada y con intravenosas, señalando que lamentablemente sufrió una intoxicación y se puso tan mal que tuvo que solicitar ayuda médica en la madrugada del mencionado día, preocupando a todos.

Poco después, en la cuenta de Instagram mencionó que los motivos fue por una intoxicación de alimentos, señalando que fue a causa de unos camarones, y en la información de Mayo Clinic, la cual le señaló que esto fue causado por gérmenes o elementos dañinos que se encuentran en este tipo de comida, que le provocó malestar estomacal, diarrea, vómitos y fuertes dolores de cabeza con fiebre.

Mariazel. Internet

Ante este hecho, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy decidió emplear sus redes sociales para mostrar varias fotografías, en las que dejó ver momentos de la semana en Veracruz con su pequeña, disfrutando del sol, la playa, el mar, la alberca y la gastronomía, concluyendo con una fotografía en la que ella saluda a la cámara mientras que está recostada con todo y bata del hospital.

Junto a estos momentos tan maravillosos, quiso dejar un mensaje en el que expresó que: "Mentiría si dijera que estos dos días fueron perfectos porque varias horas de ayer las pasé en urgencias por una intoxicación de mariscos… Pero si puedo decir que han sido dos días increíbles, Laia reaccionó con tanta madurez y me cuidó con tanto amor que me cuesta creer que tenga tan solo 10 añitos", mostrándose orgullosa de ella.

Pero no solo quiso reconocer a su pequeña al lado de Adrián Rubio, sino que mencionó que ella también: "coincidí con personas maravillosas que aún sin conocerme estuvieron pendientes de mi y me brindaron su apoyo en todo momento, estaré eternamente agradecida con ellos. La Riviera Veracruzana es espectacular, su mar es cálido y tranquilo y a pesar de lo que me sucedió puedo asegurar que su comida es deliciosa. ¡México no deja de sorprenderme!".

Marizel y su mensaje tras ser hospitalizada. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui