Drama en Televisa: Eduardo Yáñez haría vivir un infierno a Marjorie de Sousa y elenco en novela

Ciudad de México.- Una vez más dentro de Televisa parece ser que se ha desatado tremendo drama entre varias de sus celebridades, debido a que dicen que el famoso y muy polémico actor de melodramas, Eduardo Yáñez, con su mal carácter y sus ataques frecuentes, haría vivir un infierno a su expareja, al guapa actriz, Marjorie de Sousa, y al elenco de la nueva novela a la que acaba de integrarse.

Como se sabe, Yáñez recientemente confirmó en sus redes sociales y en una rueda de prensa en la empresa de San Ángel que formaría parte del melodrama Golpe de Suerte, en el cual se topó que hará equipo con su expareja, Marjorie, y otras grandes celebridades, en la cual no se pudo evitar que le cuestionaran si es que dentro de la producción tendría algún problema con la presencia de la actriz, este afirmó que no.

Según lo dicho por el galán de novelas, él no tiene ningún problema con Sousa a 12 años de haber tenido su tan polémica ruptura amorosa tras el fin del melodrama Amores Verdaderos, afirmando que: "Yo también respeto a su pareja y a ella misma. Nada complicado, absolutamente nada, no tenemos nada qué recriminarnos", declarando que todo estaba en paz y que por su parte no habría ningún problema.

Pero parece ser que la situación no sería como él lo dice, debido a que recientemente, el canal de YouTube de Chacaleo, mencionó que esto no sería cierto, pues acaban de afirmar que no solo Marjorie estaría pasando malos momentos al lado del que fue su pareja, sino que también el resto del elenco, como Mayrín Villanueva, la cual aseguraron que trata de estar lo más lejos posible de su colega, pues no soporta su mal genio.

Aparentemente sus malas actitudes no se deben para nada a que se encuentre compartiendo escena con su expareja, sino a solamente a que tiene "mal genio", debido a que al parecer él solamente no tendría ni la más mínima paciencia para tratar con la gente fuera de escena y todo lo tomaría de la peor manera y haría escándalo de comentarios que a él no le parecerían correctos hacía él.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que la famosa presentadora y los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar si es verdad que habría problemas dentro de la producción de dicha telenovela, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui