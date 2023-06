Luna llena en Sagitario: Predicciones de amor, dinero y salud para tu signo según Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir de las 03:41 horas de este domingo 4 de junio la luna llena entro en el signo de Sagitario y con ello, todos los signos zodiacales tendrán afectaciones en sus emociones, haz porque este fenómeno permite que el sol esté transitado en el signo de Géminis el cual es su opuesto. Para poder entender cómo nos afecta esta luna, que además es conocida como la Luna de Fresa, la astróloga Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu signo a lo largo de este día toma nota y mucha suerte.

Aries

El fin de semana está por terminar pero no por ello has perdido la oportunidad de poder salir y disfrutar de los tuyos o incluso de ti mismo, la recomendación es visitar ya ese lugar que tanto estabas esperando; dicho plan te ayudará a desconectarte de todo lo que viviste la semana anterior y recargar energías, pues la luna llena exigirá de ti más fortaleza, especialmente para afrontar temas relacionados con el trabajo.

Tauro

Aunque hoy tienes merecido un descanso, la realidad es que esto no significa que debas estar en la cama todo el día, por el contrario, busca algún plan para sacar todo aquello que ya no te sirve y con ello hacer espacio para dejar entrar energía positiva. Puede que estés a punto de tomar una decisión importante, la recomendación es que lo hagas con toda la inteligencia y no involucres tus emociones puedes estar equivocada si lo haces.

Géminis

Hoy es un día perfecto para que conectes con todas las personas con las que te has mantenido alejado en los últimos días, ya sea que tú los busques o que recibas una visita inesperada, ésta te permitirá tener un mejor panorama de las cosas e incluso, puede que te lleguen ideas que te permitan poner adelante proyectos que te traerán abundancia. En temas del amor, si estás en pareja la recomendación es que hagan algo juntos o si está soltero descuida, el amor está por tocar a tu puerta.

Cáncer

Las labores te han mantenido un poco desorientado e incluso, olvidas cosas importantes; lo ideal es que hoy te concentres en todo aquello con lo que te comprometiste, pues quizá alguna de esas citas te permitan cambiar el rumbo de tu destino. No olvides cuidar de tu salud, viene una temporada en donde tu sistema inmune se muestre un poco débil y si te enfocas en otras cosas, el resultado puede ser bastante perjudicial.

Leo

Hoy te sientes el centro de atención y no es para menos, las acciones que llevaste acabo en el pasado han permitido que todos te voltean a ver sobre todo en el ámbito laboral; aprovecha esta buena fortuna y esta luna llena renueva tu energía limpiando no solo tu hogar, sino también tu mente; desecha cosas del pasado que estás cargando de manera innecesaria. Viene un golpe de suerte para ti que se verá reflejado en mucha abundancia, este es un buen momento para que pienses en ahorrar.

Virgo

Esta es la etapa perfecta para que te renueves física y espiritualmente, aprovecha el día de descanso para saber qué es lo que te conviene cambiar y sacarle provecho a tu imagen, verás que te voltearán a ver en todos los ámbitos y no sólo puede que consigas un ascenso, sino que también podrías estar enfrente del amor de tu vida. Cuida tu alimentación aunque es fin de semana y se vale algún antojo esto puede contribuir en afectar tu salud física. Ten cuidado con las personas que te rodean, hay mucha envidia.

Libra

Hoy puede que te sientas abandonado por las personas que te rodean pero no lo tomes a mal, aprovecha este tiempo a solas para aclarar tu mente y sobre todo, encontrar la mejor manera para que le saques todo el provecho al último semestre del año; aprovecha el tiempo para tener una cita contigo mismo, si estás soltero verás que el amor lo puedes encontrar en cualquier lado. Sólo toma en cuenta que los gastos innecesarios podrían ser para ti un duro golpe a tu economía, piensa en empezar ahorrar tu dinero pues un viaje se aproxima.

Escorpio

Puede que hoy recibas la invitación a salir de compras o incluso hacer un plan que no tenías en mente, lo mejor será que analices qué tan contraproducente puede ser que te escapes, ya que además de dejar cosas pendientes, puede que tengas un endeudamiento innecesario. La abundancia está muy cerca de ti, sólo necesitas saber cómo administrarte. Ojo con lo que dices, puede que alguna mentira que hayas dicho en el pasado te traiga algún problema con las personas que más te interesan.

Sagitario

Este es el momento perfecto para que te relajes y te desconectes de todo el mundo exterior, no es bueno que estés trayendo aspectos laborales o escolares a tu círculo cercano, pues además de no llegar a nada estás alejando a las personas que te dan apoyo. Piensa en algo divertido que te permita cerrar la semana con broche de oro, pues en adelante habrá más responsabilidades que exijan de ti más del 100% y puede que no te sientas con la energía necesaria en el futuro para disfrutar de los pequeños placeres de la vida.

Capricornio

La vida tiene muchas sorpresas pero para ti en este momento hay uno muy grande que quizá te deje con el ojo cuadrado, puede que sean temas relacionados con la familia, el amor o el trabajo, cualquiera que sea tendrá para ti un golpe de suerte que te permitirá vivir días increíbles y sobretodo llenos de mucha prosperidad. Si hay una propuesta para mudarte ya sea de casa o incluso de ciudad tómala, verás que es una buena decisión a mediano plazo.

Acuario

Alguien cercano a ti puede que te pida ayuda y quizá esté atravesando por un momento bastante fuerte; no dudes en tender la mano a quienes en el pasado lo hicieron por ti ya que todas las buenas acciones se regresan triplicado; ojo con lo que deseas, tanto lo bueno como lo malo está por manifestarse Y quizá en algún arrebato te puedas llegar a arrepentir de lo que el destino tiene para ti. Si estas pensando en cambiar de trabajo este no es el momento adecuado, pues quizá en el intento tomes la decisión equivocada y termines haciendo algo que no te haga feliz.

Piscis

Hoy estás muy susceptible a los comentarios de los demás, piensa que lo mejor será tomarte un tiempo a solas y sobre todo tratar de aclarar tu mente ya que sueles ver cosas en donde no las hay. En temas relacionados con tu pareja debes trabajar las inseguridades pues esto te está llevando a discutir de manera innecesaria y puede que digas algo de lo que al final termines por arrepentirte. Retoman los proyectos que dejaste pendientes en el pasado, este es el momento perfecto para que veas resultados positivos.

Fuente: Tribuna