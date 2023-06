Luto en Televisa: Actor de 'Vecinos' muere en autopista; su hermana lanza desgarrador mensaje

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Hace aproximadamente año y medio, el mundo de la farándula se estremeció cuando comenzaron a surgir las noticias que anunciaban que el actor de Vecinos, Octavio Ocaña, perdió la vida cuando se encontraba circulando en la autopista de Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli. Horas después se supo que, lo que en realidad ocurrió, es que el famoso venía regresando de una fiesta, cuando fue interceptado por una patrulla de la Policía Municipal, la cual comenzó a perseguirlo.

La mencionada persecución tuvo un final fatal para el actor quien terminó por perder la vida al recibir una herida de bala en la cabeza, la cual según información de su familia fue infringida por un policía identificado como Leopoldo N., mientras que la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que el arma fue detonada desde el interior del vehículo, por lo que hasta el momento se desconoce exactamente cómo ocurrieron los hechos.

Octavio Ocaña falleció durante una persecución policíaca

Lo que sí es bien sabido es lo duro que la familia Pérez Ocaña la ha estado pasando desde que uno de sus integrantes perdió la vida en extrañas circunstancias; sin embargo, quien más ha dado señales de esto es la hermana mayor del actor de Amor letra por letra, Bertha, quien regularmente publica fotografías del histrión, así como alguno que otro pensamiento en el que habla sobre lo mucho que lo extraña.

Recientemente, la joven compartió unas fotografías de la tumba del famoso, ubicada en el Recinto Memorial, de su estado natal, Tabasco, a través de su cuenta de Instagram, en la primera se le puede ver hincada junto al sepulcro, el cual está adornado con alcatraces de tela, unas flores y un ángel de cerámica. Asimismo, compartió un desgarrador mensaje en el que destacaba cuánta falta le ha hecho el actor pelirrojo en este último año y medio.

En su mensaje Bertha mencionó que, aún después de 15 meses continúa yendo a visitar a su hermano en su altar, aunque no aclaró a cuál se refería, es probable que sea el pequeño nicho que ella, junto a Nerea Godínez, exnovia del famoso, colocaron en la zona de su muerte, el cual se presume se encuentra cerca de donde vive la joven, de 28 años. La pelirroja también aclaró que, en ocasiones, siente como "el dolor la doblega", aunque siempre lora levantarse con el recuerdo de Octavio.

Quiero contarte que te sigo extrañando,

Que me haces más falta que nunca,

Que aún voy a darte a tu altar todos los días las buenas noches y los buenos días,

Que sigo poniendo todo mi esfuerzo para seguir adelante sin ti, tal y como te lo prometí...

Que este dolor aún me doblega, pero recordar tu sonrisa me levanta al instante,

Quiero contarte que a veces la soledad me abraza, pero tú recuerdo como siempre, llega y me acompaña.