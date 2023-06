No solo Kaffie: Este conductor de 'Sale el Sol' fue despedido; llega a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el polémico presentador, Nacho Lozano, no solamente dejó fuera de Imagen TV al reconocido conductor y famoso columnista, Álex Kaffie, debido a que recientemente se confirmó que el joven presentador, Sajid Fonseca, también fue despedido de Sale el Sol, y por ese motivo es que llegó a Televisa y a partir del próximo lunes 5 de junio se va a unir al programa Hoy.

Como se recordará, el pasado lunes 29 de mayo a través de un comunicado en sus redes sociales, Kaffie reveló que no regresaría al matutino antes mencionado, debido a que consideraría injusto que lo suspendieron sin goce de sueldo por exponer a Lozano, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos y callaban a unos.

Ante este hecho, las redes sociales se pronunciaron a favor del presentador y a tan solo unos cuantos días comenzaron a circular los rumores de que algunos productores de la empresa San Ángel ya se han puesto en contacto con él para invitarlo a formar parte de sus proyectos, en donde podría hundir aún más a los ejecutivos de Imagen TV, dado a que aparentemente su nuevo programa sería La Casa de los Famosos México, aunque no mencionan si como integrante o como panelista.

Sajid Fonseca en Sale el Sol. Instagram

Ahora, fue el mismo Kaffie y Fonseca quienes confirmaron que no será el denominado 'Villano de los Espectáculos', el que se va a quedar en la empresa de Emilio Azcárraga, sino que será Sajid el que a partir de este mes de junio va a compartir escena con Andrea Legarreta, Carlos Arenas y demás presentadores, pues va a tener una sección dentro del famoso matutino que está a un par de meses los 25 años.

Según Álex: "Sajid Fonseca, es uno de los varios empleados que Imagen Televisión dejó sin trabajo por contratar a Nacho Lozano", sin embargo, el presentador que es conocido como 'Texcoco', expresó que estaba muy feliz de anunciar que ya formaría parte de Hoy y que tendría una sección en la que hablaría de la cultura mexicana, pidiendo a sus fans que no se perdieran su sección, la cual saldría al aire de lunes a viernes.

Cabe mencionar que hasta el momento, siguen corriendo los rumores de que Sajid no será el único nuevo elemento del matutino producido por Andrea Rodríguez, dado a que desde hace tiempo se ha dicho que van a llegar nuevos conductores y van a salir varios de los actuales, sonando principalmente el nombre del famoso presentador, Arath de la Torre, junto a otros como Raúl Araiza.

Fuente: Tribuna del Yaqui