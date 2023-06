Poncho de Nigris hace 'arder' Televisa en polémica: El actor arremete contra Wendy Guevara por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apenas y va a comenzar a tomar exposición las 24 horas del día, y el famoso actor y presentador, Poncho de Nigris, ya se encuentra haciendo 'arder' a todo Televisa, debido a la polémica que ya está generando, pues aún acaba de arremeter en contra de Wendy Guevara, debido a que una amiga de la famosa influencer lo llamó víbora y advirtió que era un traicionero y no debían de confiar.

Como se sabe, en el mes de mayo se hizo oficial que tanto Guevara como De Nigris estarían dentro de La Casa de los Famosos México y serían compañeros, por lo que al igual que el resto de los habitantes revelados, ambos también brindaron sus propias declaraciones, aclarando quienes eran sus favoritos para formar una alianza, al igual de otras impactantes revelaciones que ya ha puesto el foco de atención en ellos.

Esto debido a que el reconocido exintegrante de MasterChef Celebrity, en una de las múltiples declaraciones que dio, mencionó su postura ante tener a Wendy como parte de sus compañeros, acalarando que: "No, a Wendy Guevara me lo voy a cog..., no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay ped.... No, yo sé que son buena onda todos. Fíjate que nada más hay unas personas que ahí me causan un problemita pero yo soy raza. Voy a ir a pasarla bien".

Ante este hecho es que una de las amigas más cercanas de una de las integrantes de 'Las Perdidas', Kimberly Irene, en una entrevista con Sebastián Reséndiz fue sumamente contundente al dejar en claro que Poncho no era una persona de su agrado, señalando que debía de cuidarse mucho de él, que era muy traicionero y mejor debía de estarse con cuidado, especialmente en los temas de las nominaciones.

Esta situación parece ser que no le gustaría al famoso regiomontano, debido a que a través de su cuenta de Instagram le respondió a Kimberly, señalando que al ser una entrevista con el programa Hoy era un claro ejemplo de favoritismos, señalando que: "Mmmmmta ya empezaron los favoritismos. Pilas raza que ahora sí existen las redes sociales", dando a entender que podrían estar haciendo trampa.

Por el momento, esta pelea a quedado simplemente en este hecho, debido a que por el momento De Nigris no hizo más comentarios y solo pidió que se tuviera cuidado, mientras que ninguna del resto de las integrantes de las influencers no han salido para hablar y darle una respuesta al reconocido actor, sin embargo, se espera que esta pelea comience a desarrollarse dentro del reality show de Telemundo.

