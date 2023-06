¿Por amor? Shakira deja Miami y regresa a Barcelona por importante motivo; sería por famoso galán

Comparta este artículo

Barcelona, España.- De nueva cuenta la famosa y muy querida cantante de origen colombiano, Shakira, volvió a dar de que hablar, debido a que hace un par de horas que dejó Miami para regresar a Barcelona teniendo un muy importante motivo para tomar un vuelo de tierras norteamericanas a las españolas, que se dice es a causa de un famoso galán, ¿acaso el amor vuelve a su vida?

Como se sabe, hace más de un mes que la famosa cantante colombiana se encuentra viviendo en el país norteamericano al lado de sus dos hijos al lado del futbolista español, Sasha y Milán, después de verse envuelta en medio de escándalos y hacer 'estallar' al mundo de la música con sus temas dedicados a su expareja, como Monotonía o la Mussic Session 53 al lado de Bizarrap, dando así fin a todo y comienzo a lo nuevo.

Pero ahora, la mañana de este domingo 4 de junio ha vuelto a dar mucho de que hablar, debido a que a través de las redes sociales, como Twitter, ella misma confirmó que se encuentra de regreso en Barcelona, con el mensaje "¡Nice to be back in Barcelona!", que se traduce al español a: "Encantada de estar de vuelta en Barcelona", desatando la controversia, pues muchos sugieren que Clara Chía, actual pareja de Piqué, tiene mucho de que preocuparse.

Shakira y Lewis. Internet

En cuanto a la intérprete de Te Felicito, dejó muy en claro que el hecho de que se encuentre en tierras españolas es debido a que acudió al circuito de la Fórmula 1 para disfrutar del Gran Premio de España 2023, donde estuvo compitiendo el reconocido y muy famoso corredor de autos, Lewis Hamilton, por lo que más de la mayoría señalaron que ni Clara ni Gerard se encuentran en el radar de la colombiana, sino que iba por el inglés.

Como se recordará, hace un par de meses que se comenzaron los rumores de que Shakira con el tema TQG dejó cerrado por completo el capítulo de Piqué y ya está teniendo citas amorosas, y uno de estos galanes que se disputarían el amor de la rubia sería Hamilton, pues hace unas semanas se les vio juntos. Ahora, parece ser que ella este domingo 4 de junio se presentó en la séptima carrera de la temporada en la categoría en Montmeló, para apoyar a Lewis.

Cabe mencionar que hasta el momento la intérprete de Las de la Intuición sigue sin dar declaraciones sobre sus supuestos romances con este o los otros galanes que se les ha visto envuelta y parece que no tiene prisa en hacerlo, aunque se cree que en pocas horas se le podrá ver con Hamilton, celebrando que junto a Max Verstappen y George Russell, subió al podio en el Gran Premio de España, en Barcelona.

Fuente: Tribuna del Yaqui