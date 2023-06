Tras cinco años al aire en TV Azteca, Flor Rubio saldría de 'VLA' y estrena proyecto ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado por poco más de cinco años al aire en uno de los programas más famosos de TV Azteca, la reconocida y muy famosa presentadora de TV, Flor Rubio, podría ser la siguiente en unirse a la larga lista de celebridades en este 2023 que va a salir de Venga la Alegría, debido a que próximamente estrenaría nuevo proyecto que no será dentro del canal al que por tantos años ha pertenecido, ¿será acaso que regrese a Televisa?

Como se sabe, en el año 2018 fue cuando oficialmente Rubio se integró a la empresa del Ajusco, momento desde el que ingresó a su famoso matutino, estando a cargo de la zona de espectáculos, después de haber salido y aparentemente ser vetada de la empresa San Ángel por un aparente pleito con el famoso y polémico presentador, Pepillo Origel, volviéndose casi de inmediato de las líderes de espectáculos.

Pero ahora, parece ser que Flor encontraría un nuevo camino lejos de las pantallas del afamado matutino que lleva 17 años al aire, por lo que aparentemente ella se sumaria a la reconocida conductora, Anette Cuburu, y el muy polémico actor y también presentador, Horacio Villalobos, y en los siguientes días daría el anuncio de que ya no estará más en emisión matutina, dando la feliz noticia de su nuevo programa, que la tendría muy emocionada y prometería mucho éxito.

Flor Rubio en Venga la Alegría. Internet

Dicha información fue brindada por la cuenta de Twitter especializada en espectáculos, La Oreja, la cual señaló que próximamente ella va a tener su propio programa, que aparentemente llevará por nombre Venga La Notas, mismo que ya despertaría tanto el interés entre los miles de fans de la presentadora que se cree que su éxito podría ser igual e incluso mayor al que ya tiene dentro de Venga la Alegría.

Con respecto a la televisora que podría transmitir dicho programa, se dice que no se trata de la empresa San Ángel, sino que también sería el Ajusco, dado a que aunque no estará por el Canal 7 como el matutino antes mencionado, sí será por el canal a+, el cual pertenece a este y que el horario será en el lugar en el que estaba Chisme No Like, que se empalmaba con Venga la Alegría, por lo que se cree que podría salir de este.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que la famosa presentadora y los altos mandos de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego, no han salido para aclarar si es verdad que pronto va a tener su propio programa en el canal A+, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho en las redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui