Tras estremecer a sus fans con alarmante mensaje, Alejandro Sanz abre su corazón frente a su público

Ciudad de México.- Hace poco más de 1 semana, Alejandro Sanz consiguió estremecer a sus miles de seguidores, después de publicar un alarmante mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde reveló que estaba pasando por un mal momento y directamente aseguró que no se encontraba "bien", esta situación provocó que tanto fanáticos como personas del mundo de la farándula le enviaran mensajes de apoyo al cantante.

Como algunos sabrán, el famoso enfrenta algunos problemas emocionales de los cuales ha aclarado poco, sin embargo, algunas personas, quienes presuntamente son cercanas al intérprete de Las caderas no mienten, justo ahora podría estar pasando por una terrible racha económica, mientras que el día de ayer se destapó que, en realidad, estaría triste porque su relación de 5 años con Rachel Valdés llegó a su fin en días recientes.

Mientras son peras o manzanas, el famoso ha procurado mantenerse al pendiente de su público e incluso a lo largo de esta semana llegó a compartir un mensaje en donde explicó que no detendría su gira, cosa que se pensó podría llegar a hacer por no sentirse anímicamente estable, sin embargo esto no sería así, puesto según declaraciones de Sanz, para él sería peor quedarse sin hacer nada.

Alejandro Sanz revela que pasar por un mal momento

Créditos: Twitter @AlejandroSanz

Recién la noche del pasado sábado, 3 de junio, el cantante se presentó en Pamplona, España, para continuar con su tour Sanz en vivo, Sitio en el que decidió sincerarse con sus fans y hablar un poco entre lineas sobre el mal que estaba azotando a su corazón. Si bien, el intérprete de éxitos como No me compares, Amiga Mía, Desde cuándo, Corazón partío y Mi soledad y yo, no mencionó ningún nombre, sí aclaró que sentía un "agujero en el pecho".

Por otro lado, el cantante se encargó de agradecerle a su público por todo el cariño que le transmitieron durante los últimos días, esta misma situación, provocó que la gente le diera una porra de aproximadamente 2 minutos; fue entonces que Sanz retomó la palabra y le dijo a la gente que no olvidaran hacerle saber a las personas que aman que estarían para ellos, cosa que podría ser una especie de pista que indicaría su ruptura con Valdés.

Osea la principio del concierto les decía que hablaríamos, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Más ruido, más música. El concierto no se hace solo. Muchas gracias por el cariño, del fondo del agujero de mi pecho, gracias de todo corazón. Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere, solo demostrarles que están cerca, que están a lado, que les escuchan que es importante para ti, eso es lo más importante del mundo y yo tengo mucha suerte.

Posteriormente, Alejandro Sanz derrumbó la teoría de que su depresión vendría por la ruptura con Rachel, puesto aclaró que su dolor no tenía qué ver con nada ni con nadie y explicó que se trataba de un "agujero" que surgió inesperadamente en su pecho, aún así destacó que sus fans han sido una pieza clave para que él pudiera seguir adelante con su concierto, el cual calificó de ser una prueba de fuego.

Y esta cosa que muchas veces que intentamos buscarle un por qué no tiene nada que ver con nada ni con nadie, es un agujero que se te hace a ti de repente, no sabes muy bien por qué, pero desde este agujero que tengo en el pecho les quiero dar las gracias por estar ahí, por entenderme. Este concierto para mí es muy importante (agradeceros) que estés aquí, porque esta era mi prueba de fuego.

