Tras feroz pelea con Vin Diesel, Dwayne Johnson anuncia su regreso a saga de 'Rápido y Furioso'

Estados Unidos.- Después de la feroz pelea con el famoso y querido actor, Vin Diesel, que el reconocido actor y exluchador profesional, Dawyne Johnson, acaba de dejar a más de uno en claro que su enemistad a llegado a su final y volvían a ser hermanos, pues a través de sus redes sociales anunció su regreso a la tan reconocida y larga saga de Rápidos y Furiosos, que acaba de estrenar su décima película.

Como se sabe, Dwayne y Vin desde hace varios años estuvieron en una constante pelea, debido a que el denominado 'La Roca' decidió dejar de lado a su personaje de 'Luke Hobbs' en la saga de los corredores de autos ilegales, a la cual se negó a regresar en más de una ocasión, destacando que tenía entre manos otros proyectos que le quería dar prioridad, además de confirmar que tenía ciertos problemas con Diesel.

Incluso en una ocasión Vin le compartió un mensaje en el que se mostró devastado por no tenerlo con ellos en los filmes, apelando a su sentimentalismo, mencionando que sus hijos extrañaban a su tío Dawyne y después a Paul Walker, a lo que el luchador reaccionó sumamente molesto, compartiendo un mensaje en el que dijo: "Me sorprendió mucho la publicación de Vin. Fue un ejemplo de manipulación. No me gustó nada que arrastrara a sus hijos, ni tampoco que mencionara la muerte de Paul Walker".

Ahora, a través de su cuenta de Twitter, Dwayne compartió un mensaje completamente inesperado y que no pensaban que podría ocurrir nunca, dado al anterior comunicado en el que llamaba manipulador a Vin y que señalaba había muchos problemas, revelando que: "Les confirmo al cien por ciento que, sí, es verdad. Hobbs está de vuelta, Hobbs volverá a la franquicia Rápidos y Furiosos".

En cuanto a su relación y la pelea que sostuvo con Diesel, este señaló que todo estaba bien y comentó que: "Somos hermanos desde hace años. A pesar de nuestras diferencias, teníamos claro que la prioridad número uno era resolverlas. Y también piensas en el futuro, en que estos planes son más importantes que nosotros mismos", dejando en claro que no había nada más que decir que su regreso.

Cabe mencionar que hasta el momento se han estrenado 10 filmes de dicha saga y se espera que en uno o dos años más se estrene al onceava película, la cual ya se ha señalado que será el final de la franquicia, que ahora se sabe contara con la famosa celebridad de Hollywood, lo que ya ha despertado el completo interés entre sus miles.

