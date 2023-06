Ahogada en llanto, Lucila Mariscal habla de su hijo desaparecido y confiesa que está lista para morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y comediante Lucila Mariscal brindó una sincera entrevista a diversos medios durante la inauguración de un restaurante, donde fue madrina, y dejó estremecidos a sus seguidores luego de hacer fuertes confesiones. La estrella de Televisa se conmovió hasta las lágrimas luego de hablar recordar la desaparición de su hijo, ocurrida hace 14 años, y además admitió que no le teme a la muerte.

La intérprete del entrañable personaje 'Lencha' sufrió depresión hace muchos años luego de que su heredero Andrei Alexis Hernández fuera privado de la libertad en 2009, hecho que incluso la hizo pensar en quitarse la vida. En una entrevista publicada en el canal de YouTube del reportero Ernesto Buitrón, doña Lucila confesó qué habría pasado con su hijo: "No lo perdí, siempre lo cuidé mucho y me lo extrajeron, me lo sacrificaron creo".

Mariscal, quien el año pasado fue sometida a una operación en la cadera luego de tener una caída, explicó que luego de más de una década del secuestro ella sigue sin saber a ciencia cierta qué le ocurrió a Andrei: "Cuando yo pedí ayuda, me encontré con cada cosa, una persona, una autoridad, me mandó decir 'mejor ni le busques', la más máxima autoridad (Dios), es el que me ha dado paz, tranquilidad, conformidad", expresó ante las cámaras.

Lucila tuvo varias complicaciones médicas

Posteriormente, los miembros de la prensa cuestionaron a la actriz de programas como Los Polivoces, La carabina de Ambrosio, Mujer, casos de la vida real, Qué madre tan padre y Central de Abastos si tiene esperanzas de volver a ver a su hijo y así respondió: "A mí se me hace que va a tocar la puerta y ahí va estar, pero a lo mejor de la impresión (me pasa algo), no sabemos nada de él", explicó.

Posteriormente, doña Lucila acabó ahogada en llanto al compartir una bonita reflexión que tiene luego de esta dolorosa experiencia de vida: "Una médium me dijo cosas muy feas... la verdad no sé (qué pasó) y es mejor, es mejor no saber, todo esto que he vivido que he padecido, todo me ha servido para madurar, ser mejor persona, para querer más, el ser humano necesita amor, y aunque yo llore, los hago reír", dijo con lágrimas en los ojos.

Cambiando un poco de tema, la comediante mexicana de 80 años fue cuestionada sobre el tema de la muerte y ella de inmediato admitió que luego de haber pasado por diversos problemas, ahora no teme en dejar este plano: "Espero no irme a vivir a otro lado, todo se ha compuesto para mí, la muerte es mi gran amiga, el que se muere solo cambia de domicilio", dijo Mariscal, quien está por volver a trabajar en Televisa actuando en capítulos de Como dice el dicho.

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón