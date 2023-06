Andrea Legarreta habla de más en 'Hoy' y expone bochornoso momento de Galilea Montijo en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, recientemente en pleno programa en vivo de Hoy no dudó en hablar sobre sus mejores anécdotas, en donde habló de más y expuso un bochornoso momento de la querida y muy polémica compañera, Galilea Montijo, dejando a todos en Televisa envueltos en carcajadas por la tan inesperada confesión de Andrea.

Como se sabe, además de que el pasado domingo 4 de junio estrenó el famoso reality show, La Casa de los Famosos, la famosa jalisciense de igual forma celebró que ha llegado a sus 50 años de edad, motivo por lo que este lunes 5 de junio todos sus compañeros decidieron hacer un festejo de una forma muy original a sus cinco décadas, pues como nunca antes en su emisión, la productora convocó a los mayores fans de las presentadora para que la recibieran.

El recibimiento constó de que cada uno de sus fans que asistieron a las instalaciones de la empresa San Ángel se formaran en una fila al lado de una alfombra roja, por la cual ella desfiló, recibiendo besos y abrazos de aquellos que deseaban celebrarla en vivo, incluso un par le entregaron flores y otros pequeños detalles, mismos que no terminaron ahí, pues de igual forma al interior de los foros tuvo más presentes por parte de sus colegas.

Andrea Legarreta. Internet

Esto pues, en pleno programa en vivo decidieron jugar varias dinámicas en las que honraron su amistad y la extensa carrera de la presentadora de Netas Divinas, siendo Andrea una de las que más habló al tener un sin fin de anécdotas con Montijo, haciendo reír a los millones de espectadores y presentes con sus tan inesperadas revelaciones, aunque otros ya sabían y no pudieron evitar reír al recordarlo.

La exesposa de Erik Rubín mencionó que en una de las giras que realizó con Galilea y el resto del equipo del programa Hoy, en uno de los eventos al aire libre que tuvieron, ambas quedaron completamente asustadas cuando una de sus compañeras aseguró haber visto un OVNI, a lo que aparentemente otra que fue testigo de este objeto volador no identificado también habría sido captado por la visión de la jalisciense.

Durante la narración de la historia, Montijo se abrazó a Legarreta sin poder contener la risa y tratando de ocultar su rostro al recordar el bochornoso momento, pues no estaban solas y había varias personas a su alrededor siendo testigos de sus afirmaciones, declarando que al final ella no sabe si es que lo vieron o no, pues ella no vio nada en ese momento, dejando a todos carcajeándose.

Fuente: Tribuna del Yaqui