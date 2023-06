El periodismo de luto: Una discusión y esta enfermedad le costaron la vida a Ricardo Rocha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodismo se vistió de luto el pasado domingo 4 de junio cuando a través de las redes sociales, tanto el comunicador Joaquín López Dóriga como la familia de Ricardo Rocha, confirmaron el deceso de uno de los periodistas más importantes del país, ya que con su aporte tanto en espacios noticiosos como culturales, supo convertirse en un referente para las nuevas generaciones, así como para todo aquel que llegaba a conocerlo en el ámbito profesional y personal. En el marco en que es despedido en una funeraria al sur de la capital, se reveló cuál fue la causa de su deceso.

En entrevista para Radio Fórmula, empresa que por muchos años fue la 'casa' de Ricardo Rocha donde diariamente transmitía el espacio Fórmula Detrás de la Noticia, su hijo, el también periodista Juan Francisco Rocha informó que un día antes de su deceso, había tenido la oportunidad de entablar una conversación telefónica, ya que la familia estaba planeando un viaje familiar al puerto de Acapulco para no solo pasar un momento agradable, sino porque además el comunicador había estado atravesando por algunos problemas de salud de los cuales buscaban hacerlo sentir mejor.

A decir del hijo del ganador del Premio Nacional de Periodismo, Rocha había atravesado por problemas renales que lo llevaron a padecer anemia; sin embargo, los médicos que atendían al reconocido periodista, le aseguraban que no sería algo por lo cual preocuparse, llevando a que la familia insistiera en que recibió un mal diagnóstico. No obstante, además de haber tenido que hacer frente a este cuadro, en la citada conversación el periodista también tuvo una discusión con su hijo; sin embargo, esta no fue la detonante para confirmar su deceso.

"Todavía no lo puedo creer. Sus doctores le dijeron que tenía un buen futuro por delante. A pesar de que tenía estos problemas relacionados con el riñón, con la falta de apetito que le generó esta anemia. Pero al final, lo dieron de alta diciéndonos que podemos estar tranquilos, que todo iba a tener un periodo en donde podría bajar un poco de peso, con lo que había sucedido, pero que se iba a recuperar rápidamente", dijo el periodista para Radio Fórmula.

Juan Francisco Rocha adelantó que mientras la familia se ponía de acuerdo para realizar el viaje, ambos estaban detallando tanto la manera de traslado como el lugar donde se hospedarían. Cabe destacar además que las fechas no estaban claras pues Ricardo Rocha también buscaba pasar tiempo de calidad con sus nietos, los cuales necesitaban tener vacaciones para realizar el viaje. Estos detalles llevaron a que Juan Francisco le reprochara a su padre no poder llegar a un acuerdo y con ello, surgió la discusión, misma que el hijo del comunicador adelantó fue una del tipo "cariñoso" como las que en el pasado tenían.

"Ayer tuve una larga discusión con mi padre, una discusión cariñosa porque nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer un viaje familiar a Acapulco: que si nos íbamos a ir en una van, que si le íbamos a rentar, que si esta casa, que cuáles eran las fechas de vacaciones de sus nietos". Pese a que no se trató de una pelea como tal, para el hijo de Ricardo Rocha este es uno de los recuerdos con los que busca quedarse pues el deceso fue tan repentino que incluso el público y compañeros de Ricardo Rocha adelantaron, siguen sin creer que sea verdad.

Yo justo le dije 'pa, es que me desespera'. Y y no me arrepiento ni siquiera de decirle eso, porque era una forma cariñosa de decirle a alguien que quería controlarlo todo. Y que además estamos planeando algo que era muy bello, que era un viaje totalmente familiar y eso fue apenas hace unas horas".

Por su parte, Jorge Armando Rocha, otro de los hijos del finado comunicador, se pronunció a través de las redes sociales al agradecer el mensaje emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien envió el pésame a toda la familia de Ricardo Rocha. Por este mensaje, su hijo señaló que cuando el hoy mandatario federal llevó a cabo un plantón en el Zócalo, ambos habían tenido la oportunidad de conversar al grado que el tabasqueño consideró al preciosista como su hermano.

Cuando fui a ver a AMLO al campamento de 2006 en el corredor Reforma/Zócalo, me saludó y me dio un abrazo con cariño: 'tu papá es mi hermano. Somos hermanos', me dijo", escribió.

Hasta ahora, se desconoce qué será de los restos de Ricardo Rocha o si bien, tendrá algún tipo de homenaje público por parte de alguna dependencia. La Secretaría de Cultura lamentó el deceso pero no se conoce si habrá alguna ceremonia en su honor. Por el momento, la noche del domingo 4 de junio Radio Fórmula preparó un programa sobre Ricardo Rocha quien un día antes acudió de manera puntual a conducir el espacio que mantuvo por muchos años y el cual no se sabe si tendrá algún sustituto o bien, saldrá del aire.

