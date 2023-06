Llanto en TV Azteca: Conmovido, chef de MasterChef Celebrity elimina a esta famosa tras no convencer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cuarta edición de uno de los programas más populares de TV Azteca, MasterChef Celebrity, se celebró el pasado domingo 4 de junio donde los famosos que forman parte de la cocina más famosa de México, no sólo tuvieron que demostrar que cuentan con las capacidades culinarias para mantenerse en la competencia, sino que además los retos fueron más agresivos esta vez haciendo que las emociones se vivieran al límite, tanto que al momento de tener que despedir a esta celebridad, uno de los jueces no pudo contener el llanto.

Como es costumbre, poco a poco se llevan a cabo retos que permiten saber quiénes suben al balcón y quiénes serán los que enfrentan el reto de eliminación. Algunos de los famosos que tuvieron que enfrentarse a la evaluación de los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena, los que además de ser chefs de renombre, sabemos que cuentan con importantes restaurantes distribuidos en el país, algo que permitió que los famosos también pudieran vivir el sueño de tener su propio lugar y con ello convencer de ser la mejor opción para los comensales.

Foto: Instagram

Las primeras famosas en subir al balcón tras demostrar que sus restaurantes eran los mejores fueron la actriz Monica Dionne y Fabiola Campomanes; sin embargo, uno de los favoritos de la noche fue el exfutbolista Francisco Palencia quien además de demostrar una gran hazaña en la cancha al parecer también es un excelente cocinero. Finalmente los posibles eliminados, es decir, aquellos que terminaron por portar el mandil negro fueron el padre José de Jesús, el cantante en Emir Pavón, el Influencer Manu NNa, Romina Marcos y la actriz Gaby Goldsmith tuvieron que demostrar que cuentan con lo suficiente para seguir en la competencia.

No obstante, al momento de revelar quién sería la famosa eliminada, el chef Poncho Cadena fue el encargado de revelar esta dura noticia y con ello, no pudo evitar que el llanto saliera pues aseguró, se trataba de un momento muy duro en el programa demostrando que no es nada fácil tener que despedir a una de estas celebridades que con el transcurso de las emisiones termina por volverse en una familia. Aunque la sazón de esta actriz no convenció su estadía hizo una diferencia pues es poco común que los jueces demuestren este tipo de sentir.

Foto: Instagram

La famosa que se convirtió en la cuarta eliminada de MasterChef Celebrity fue nada menos que Gaby Goldsmith quien antes de despedirse, agradeció a los chefs por todo el aprendizaje que tuvo en la cocina, al tiempo que también dijo sentirse muy orgullosa por haber sido parte de este exitoso proyecto del cual, su mamá y su abuela eran muy fanáticas, tanto que desde donde quiera que ambas se encontraran estaba segura que le estaban viendo y sobre todo aplaudiendo por sus logros aunque no consiguió avanzar más en esta emisión.

Vengo de una familia que cocina muy bien, mi mamá y mi abuelita están viéndome todo el tiempo. Ellas eran sus fans número uno".

Foto: Instagram

La decisión final estaba entre la famosa actriz y la hija de la vedette Niurka, la joven actriz y cantante Romina Marcos quien visiblemente nerviosa, estaba segura de que su nombre sería el mencionado por los jueces; no obstante, también fue evidente el alivio que sintió cuando Gaby se convirtió en la cuarta eliminada de este proyecto. A decir de los chefs, los platillos de ambas famosas tuvieron notables deficiencias, sin embargo, a Goldsmith no le alcanzó para seguir siendo parte de la cocina más famosa de México.

Fuente: Tribuna