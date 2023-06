¿Luis Miguel no va a su boda? Michelle Salas da detalles de su enlace e impacta a Televisa con esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer de las redes sociales y guapa modelo, Michelle Salas, recientemente brindó una entrevista en la que sorprendió a Televisa y a millones en México con fuertes confesiones con respecto a su tan esperada boda, hablando pro primera vez sobre su padre, Luis Miguel, y la presencia que podría tener en esta, ¿acaso el reconocido cantante no va a asistir?

Como se recordará, el pasado domingo 7 de mayo, la hija de Stephanie Salas al lado de 'El Sol' mediante sus redes sociales confirmó que estaba dando un paso más en su relación sentimental, con Danilo Díaz, pues tras más de dos años de relación se había comprometido con el empresario y estaban en medio de las planeaciones para dar el sí acepto ante el altar, sin anunciar fechas o dar más detalles de este controversial tema.

En cuanto se dio el anuncio, por supuesto que la prensa de TV Azteca, la empresa San Ángel y todas las televisoras hicieron la misma pregunta a diferentes miembros de la Dinastía Pinal y era si sabían quién entregaría a la novia, si su madre o su padre, dado a como se sabe, 'Luismi' tiene una relación un tanto complicada y distante con la modelo, mientras que Stephanie es una mamá muy cercana y presente.

Michelle y Danilo. Internet

Y aunque la respuesta de todos en todo momento fue un no sé o que la novia era la que debía de responder, finalmente la mañana de este lunes 5 de junio la duda fue resuelta por la propia nieta de Sylvia Pasquel, debido a que en un evento varios elementos de la prensa lograron detenerla y cuestionarle sobre su boda, a lo que ella dio varias respuestas con una gran sonrisa, confesándose feliz y emocionada.

Con respecto al tema de las invitaciones, la joven modelo dejó muy en claro que: "Toda mi familia está invitada a la boda, así que sí están en lo correcto (también Luis Miguel está invitado)", más destacó que desconocía si es que va a estar presente junto a su novia, Paloma Cuevas, dejando una vez más en duda si es que vaya a entregarla en el altar, mencionando que: "Pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy en la nube de todo lo que acaba de pasar".

Tras esto, los reporteros cambiaron un poco del tema y le cuestionaron sobre que pensaba de que Aracely Arámbula en pleno evento público gritó a todo pulmón: "Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho", haciendo referencia a 'Luismi', Salas expresó que no sabía pues: "No lo he visto ¿dónde dijo eso?, ¡ay Dios! qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, no sé es que no lo vi", mencionó antes de irse y huir de la pregunta sobre la pensión alimenticia.

Fuente: Tribuna del Yaqui