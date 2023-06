Luto en Televisa: Hijo de Ricardo Rocha narra los últimos momentos de vida del periodista de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del lamentable luto que se vive en Televisa, uno de los hijos de Ricardo Rocha a través de una entrevista con Sale el Sol, habló un poco sobre el periodista de TV Azteca y de la empresa San Ángel, además de que narró los últimos momentos en los que su padre estuvo con vida, conmoviendo a los millones de espectadores de la emisión que siguen enviando sus condolencias.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio se anunció que lamentablemente el reconocido presentador, Joaquín López Dóriga, confirmó que Rocha falleció con tan solo 76 años de edad, dejando a todo el mundo del espectáculo y el periodismo en completo shock, dado a que este mencionó que hacia poco que habían hablado y él lucía y sonaba perfectamente bien. Tras esto las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias.

Pero, pese a que se anunció su deceso, López Dóriga no mencionó las causas de su muerte, sin embargo, hace poco uno de los hijos del periodista mencionó que hace un tiempo le diagnosticaron problemas renales que le trajeron complicaciones como padecer anemia, pero señalaron que los médicos decían que estaba en un buen camino para recuperarse y no habría mucho de que preocuparse, y aunque aún no se confirma que esto generó su deceso, actualmente es visto como el problema principal.

Ricardo Rocha. Internet

Ahora, desde hace un par de horas que el ganador de diversos premios por su larga trayectoria en el mundo de la información, se encuentra siendo velado en la funeraria para que sus amigos, familiares y fans se acerquen a darle el último adiós. Por este motivo la prensa estuvo presente y uno de los reporteros de Imagen TV lograron hablar con uno de los descendientes de Rocha, el cual habló un poco sobre su padre y sus últimos momentos.

Primero que nada, el joven quiso agradecer las muestras de cariño a su padre, destacando que era una gran persona, pero que también como se veía en sus programas, poseía una gran inteligencia y que eso a veces como hijo era algo complicado, dado a que él no prestaba atención a muchas cosas que no consideraba inteligentes, así que resultaba complicado el acercarse a él si no había temas interesantes.

Pero, finalmente destacó que siempre estuvo presente y aún siendo estricto y muy firme, en sus últimos momentos siempre buscó la forma de estar juntos, señalando que la última conversación que tuvieron fue una en la que planeaban un viaje en familia, por lo que por supuesto tuvieron un par de dilemas, pero que no fue nada grave y en todo momento se mostró muy cariñoso.

Fuente: Tribuna del Yaqui