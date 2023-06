Paco Zea, conductor de Imagen TV, exhibe a Peso Pluma al cantar a capela y 'destrozan' su voz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante mexicano Peso Pluma sigue imbatible en el medio musical y continúa cosechado éxitos en el regional mexicano. Sin embargo, el jalisciense no está exento de polémicas pues recientemente fue publicado un video en el que canta a capela y recibe duras críticas de parte de los usuarios de Internet debido a su voz, la cual tacharon de "fea" y hasta aseguraron que "no tiene talento".

Fue el locutor y conductor Francisco Zea quien a través de sus redes sociales compartió este un clip en el que muestra al intérprete de Por las noches, Ella baila sola y El belicón, realizando lo que parece ser una grabación de estudio. A modo de burla, el también periodista de Imagen Noticias colocó el siguiente mensaje junto al video: "Para relajarse mientras comen. Aquí Peso Pluma a capela. Provecho."

Esta publicación fue suficiente para que los internautas dejaran cientos de comentarios negativos en los que expresan todo su desagrado hacia la voz de Peso Pluma. Algunos piden que se dedique a otra cosa, otros aseguran que cualquier persona persona lo haría mejor que él y algunos más reclaman que sus letras no dejan nada bueno a la sociedad. Estos fueron algunos de los mensajes que compartieron:

¿En serio este es el tipo de "cantantes" a los que la juventud hace millonarios?"

Creo que el vendedor ambulante del metro no es tan castrante su voz como este tipo".

Jajajajaja mi perro se avienta mejores aullidos que eso".

¿Tan mal estamos? para qué bazofia ¿cómo ese es popular? Ok, no es caso único".

¿Este naco irreverente quién le dijo que canta, pero además quien le dijo que compone? ¿por qué permiten que esta gente siga con esas canciones que no aportan nada bueno a nadie? son dañinas".

Será muy "famoso" y lo que quieran. Pero no porque les "guste" a muchos quiere decir que su música es de calidad."

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo se estrenó el Music Sessions #55 de Bizarrap con Peso Pluma, lo cual provocó que el joven cantante conquistara los primeros dos lugares dentro del Top 50 Global de Spotify. Por medio del sitio de la plataforma de música, se observa que el más reciente sencillo del DJ argentino con el mexicano se posiciona en el número uno, como la más reproducida a nivel global.

Asimismo, se ve a la canción Ella baila sola del mismo intérprete en el segundo puesto, seguido por Where She Goes de Bad Bunny, La Bebé de Yng Lvcas con Peso Pluma y Unx100to de Bad Bunny con Grupo Frontera. En la primera hora de haberse subido, el tema superó las 3.2 millones de visualizaciones en YouTube. No obstante, actualmente cuenta con más de 34 millones de visualizaciones.

Fuente: Tribuna