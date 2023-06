Shock en Televisa: Galilea Montijo regresa al programa 'Hoy' y se lleva inesperada sorpresa en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y famosa presentadora, Galilea Montijo, después de varios días de ausencia e inciiar un nuevo proyecto ante sus cámaras, acaba de regresar al programa Hoy con actitudes renovadas, pues junto a su jefa dejó en completo shock a todo Televisa debido a que la recibieron con una muy inesperada sorpresa en vivo, generando miles de reacciones en las redes sociales.

Como se sabe, Galilea actualmente se encuentra formando parte de La Casa de los Famosos México como la conductora principal de la emisión, por lo que en la última semana ha tenido varias ausencias dentro del reconocido matutino de la empresa San Ángel, grabando promocionales y también presentándose en las ruedas de prensa, en la que las polémicas no han faltado pues ya hasta se ha peleado con un reportero.

Pero ahora, la mañana de este lunes 5 de junio, la jalisciense estuvo una vez más de regreso al lado de sus famosos compañeros, Andrea Legarreta, Tania Rincón y demás presentadores, los cuales en vez de estarla esperando dentro de los foros de grabaciones, como suelen hacerlo cada día, ahora estuvieron fuera de estos, en los jardines exteriores con el resto de los miembros del staff, dejando sorprendida a su colega.

Leyenda

Esto pues, el motivo detrás de no dejar que entrara y ellos esperarla fuera, es debido a que la productora de la emisión, Andrea Rodríguez dejó una vez más en claro que no hay ninguna enemistad entre ella y Montijo, dado a que le planeó una gran celebración y no solo con sus colaboradores de la emisión y los miembros que hacen todo posible en el programa, sino que también con fans.

Como se sabe, además de que el pasado domingo 4 de junio estrenó el famoso reality show, la presentadora de Netas Divinas de igual forma llegó a sus 50 años de edad, por lo que este lunes 5 de junio todos sus compañeros decidieron hacer un festejo de una forma muy original, pues como nunca antes en su emisión, la productora convocó a los mayores fans de las presentadora para que la recibieran.

En la entrada, cada uno de sus fans estaba formando una fila al lado de una alfombra roja, por la cual ella desfiló, recibiendo besos y abrazos de aquellos que deseaban celebrarla en vivo, incluso un par le entregaron flores y otros pequeños detalles, que la conmovieron hasta las lágrimas, dado a que ella no esperaba este tipo de recibimiento y mucho menos el tener tanto amor de esas personas que vinieron de lejos para verla.

Fuente: Tribuna del Yaqui