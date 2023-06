Taylor Swift terminaría su relación con Matty Healy por beso del cantante a guardia en concierto

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de tantos rumores de noviazgo, se dice que la famosa y querida cantante, Taylor Swift, recientemente habría tomado la decisión de terminar su relación de apenas un mes con el reconocido cantante, Matty Healy, lo que habría sido debido a que este besó a un guardia de seguridad mientras que estaba en pleno concierto en vivo, lo que sin duda no le gustaría para nada a la artista.

Desde hace semanas Swift y Healy se colocaron en la mira pública tras los crecientes rumores de romance; sin embargo, el portal TMZ anunció que los cantantes tomaron la decisión de separarse. De acuerdo con el sitio web de noticias, un amigo cercano a la intérprete de Shake It Off, afirmó que Taylor "está soltera nuevamente", aunque no refirió los motivos de su rompimiento de una relación que apenas comenzaba.

La relación entre las estrellas fue bastante vertiginosa, pues el mes pasado, Matty apareció en los tres conciertos de Swift en Nashville, justo después de la noticia de que ella y Joe Alwyn se habían separado después de 6 años juntos. A partir de ese momento, la pareja fue inseparable cuando ella no estaba en sus presentaciones, pues fueron captados en Nueva York varias veces: citas dobles con sus amigos y en un estudio de grabación.

Taylor en menos de un mes terminaría con Joe y Matty. Internet

Aunque apenas comenzaron a salir en situación amorosa, los artistas se conocen desde 2014, cuando Taylor fue a un concierto

de su banda, The 1975. Esta noticia surge luego de que Healy provocó gran revuelo entre los seguidores de Swift, debido a que besó a un guardia de seguridad durante un concierto. Según refirió TMZ, el cantante besó a un joven a la mitad de un espectáculo en Dinamarca, acción que es habitual en el rockero durante las presentaciones de The 1975.

Aunque supuestamente, había suspendido esta actividad por respeto a Swift, sin embargo, las imágenes captadas el pasado viernes por medio de comunicación mostraron que mientras la banda tocaba el tema Robbers , en el marco del NorthSide Festival in Eskelunden, Healy se puso de rodillas y besó al miembro de seguridad que se encontraba a pie del templete sonriendo con él, aún después de decir: "No voy a besar a nadie más en frente de Taylor Swift, sean respetuosos. No lo haré en frente de la reina".

A pesar de que se desconoce el momento exacto de su ruptura, según el portal la gran pista de que todo había terminado fue cuando el vocalista de The 1975 brindó la mencionada muestra de cariño al joven que estaba presente en el concierto de este fin de semana en Dinamarca. Hasta el momento ni el joven cantante o la intérprete de Lover no se han pronunciado para hablar sobre esta abrupta separación.

Taylor estaría soltera. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui