Tensión en Televisa: Poncho de Nigris rechaza dormir con Wendy Guevara y se pierden primer evento

Ciudad de México.- Una vez más dentro de Televisa parece ser que se han elevado las tensiones, debido a que en el estreno de La Casa de los Famosos México el reconocido actor y presentador regiomontano, Poncho de Nigris, ya es acusado de "masculinidad frágil", debido a que rechazó dormir junto a la reconocida y polémica influencer, Wendy Guevara, por lo que ambos se perdieron el primer evento social del reality show.

Como se sabe, el reconocido exintegrante de MasterChef Celebrity desde hace varios días se encuentra en medio de una aparente enemistad con Guevara, pues antes de encerrarse en la casa mencionó su postura ante tener a Wendy como parte de sus compañeros, aclarando que: "No, a Wendy Guevara me lo voy a cog..., no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay ped.... No, yo sé que son buena onda todos. Fíjate que nada más hay unas personas que ahí me causan un problemita pero yo soy raza. Voy a ir a pasarla bien", lo que tacharon de transfobia.

Pero eso no fue todo, pues por defender a su amiga la influencer Kimberly Irene le dijo a través de las cámaras del programa Hoy que no se confiara de él pues "es más venenoso que una víbora", a lo que este a través de las redes sociales lanzó un mensaje antes de su encierro, mencionando que: "Mmmmmta ya empezaron los favoritismos. Pilas raza que ahora sí existen las redes sociales", dando a entender que podrían estar haciendo trampa.

Ahora, tras estos dimes y diretes, dejando muy en claro que no estaba del todo cómodo compartiendo casa al lado de la integrante de 'Las Pérdidas', finalmente el exintegrante de TV Azteca se topó frente a frente con Guevara en el estreno de La Casa de los Famosos México, dado a que les tocó llegar juntos y tener que tomar la primera decisión dentro del reality show, una que ha generado gran polémica.

Esto debido a que como parte del inicio, su primer reto era tomar la importante decisión de asistir a la fiesta de inauguración con el resto de sus compañeros, pero tener que dormir en la misma cama por solo una semana o perderse la fiesta y dormir por separado, a lo que inmediatamente Poncho se negó rotundamente y comenzó a hablar sobre las erecciones y temas íntimos que parece que incomodaron a Wendy, pues ella también declinó junto a él.

Por este motivo es que ambos se perdieron al primera fiesta dentro del afamado reality show que se transmite a través de ViX las 24 horas del día, los siete días de la semana, causando un gran revuelo entre las redes sociales que una vez más lo han tachado de ser una transfóbico y han brindado su apoyo a Guevara, afirmando que no tenía porque haber aceptado lo mismo que De Nigris con su "masculinidad frágil".

Fuente: Tribuna del Yaqui