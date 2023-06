VIDEO: Salud del actor Michael J. Fox se agrava; Parkinsion lo hace caer delante del público

Filadelfia, Estados Unidos.- Uno de los actores más famosos e incluso queridos de la industria cinematográfica es Michael J. Fox quien en el pasado ganó fama debido a que interpretó a 'Marty McFly' en la exitosa saga Volver al futuro; sin embargo, su nombre también ha acaparado la atención de los medios de comunicación internacionales pues hace varios años confirmó que fue diagnosticado con Parkinson, enfermedad crónico degenerativa que poco a poco agrava su salud e incluso lo hizo caer delante del público.

Foto: Twitter

El actor de 61 años de edad a pesar de su condición de salud, no ha dejado de participar en eventos públicos relacionados a abordar temas sobre esta exitosa saga cinematográfica. Con su participación, busca no sólo mantener vivo a su personaje, sino que además busca hacer conciencia sobre esta enfermedad que aqueja a millones de personas en el mundo. Obstante causa preocupación entre la audiencia pues mientras entraba al escenario los problemas que tiene para poder caminar lo llevaron a tropezar delante de todos.

El terrible accidente tuvo lugar el pasado domingo 4 de junio cuando se realizó el evento denominado Fan Expo en la ciudad de Filadelfia, donde docenas de fanáticos se reunieron en el Centro de Convenciones de Pensilvania para no sólo poder escuchar al histrión, sino que además en el lugar se dieron citas actores como Christopher Lloyd, quien dio vida al 'Doc. Emmett Brown', así como Tom Wilson, encargado de interpretar al villano 'Biff Tannen'.

Foto: Twitter

Los panelistas eran presentados por el moderador del evento quien tomó la decisión de dejar al último el ingreso al escenario de Michael J. Fox, pues además de ser el protagonista de Volver al futuro, para muchos fanáticos es respetable y sobretodo admirable el hecho de qué pese a su enfermedad siga siendo parte de eventos de esta índole. Mientras los aplausos llenaba en el recinto el actor hizo evidente su falta de movilidad misma que incluso lo llevó a caer sin que se hiciera un daño aparente.

Un video que le da vuelta al mundo, permite ver que al momento del ingreso de Michael J. Fox al escenario se detiene para realizar una especie de reverencia al resto de los invitados; no obstante, al momento de incorporarse y caminar hacia el sofá que ya lo esperaba, la enfermedad ocasionó que este cayera aunque por fortuna, el sofá estaba muy cerca de él por lo cual cayó sobre este artículo. A pesar de ello los presentes hacen evidente la preocupación por su estado de salud, sentir que también mostraron los testigos.

Leyenda

El actor de manera inmediata se incorporó e incluso comenzó a aplaudir en señal de estar sin ninguna lesión aparente pese a ello internautas señalaron que la enfermedad que le fue diagnosticada en el pasado poco a poco comienza a ganarle la batalla pues a pesar de sus buenas intenciones ya le es más complicado asistir a eventos de esta índole. En ocasiones anteriores el mismo Michael J. Fox se ha mostrado resignado a no recuperar su salud pues se sabe, la enfermedad no tiene cura.

No importa cuánto tiempo me siente aquí y te cuente cómo lo he aceptado filosóficamente y asumido todo, el Parkinson aún me está dando fuerte. No ganaré esto. Perderé", dijo.