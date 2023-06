Brigitte Rivera teme por su vida y acusa a Héctor Soberón si la dañan; llama a actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa presentadora, Brigitte Rivera, se presentó ante las cámaras de Sale el Sol para dar una impactante entrevista, en la asegura que teme por su vida y la de su hijo, por lo que acusó de amenazarla al actor, Héctor Soberón, y lo señala en caso de salir dañada, además de hacer un llamado a famosa actriz de Televisa para que se una a su causa y hundirlo.

Como se sabe, Rivera desde hace varios meses que comenzó una pelea legal contra Soberón, exigiendo que se haga responsable del hijo que tienen en común, lo que hace un par de días se confirmó que era de él por orden de un juez, debido a que este se negó rotundamente a realizarse una prueba de ADN para comprobar si era verdad o falso la declaración de que él sería el progenitor del menor.

Pero, parece ser que pese a que va ganando terreno y está avalada su palabra con un juez, que le exige a Héctor que pague manutención, Rivera declaró que se siente atemorizada, debido a que aparentemente él la habría amenazado con que "la iba a hacer cachitos" supuestamente si hacía pública esta polémica demanda que dicen le costó su matrimonio de 18 años, mencionando al grupo delictivo Los Zetas.

Héctor Soberón. Internet

Ante este hecho, declaró que ella está consiente de que no está segura en las calles, afirmando que él no aceptar que: "Hay que ser responsable, y ahorita está esperando a que termine el juicio, que para jod... y para desaparecerme", afirmando ante las cámaras que en cuanto el juicio se cierre podría ser que tanto ella como su hijo terminen de una mala forma y por eso hizo un llamado a las autoridades.

Por dicho motivo es que quiso dejar de forma pública muy en claro que: "Cualquier cosa que me llegue a pasar a mí, a mi hijo, o a mi familia me voy a ir en contra de él, pero de que va a cumplir, va a cumplir con el niño. Que ya se deje de tantas mentiras, por eso lo dejaron, por mentiroso", asegurando que ella no tiene la culpa de todo lo malo que le pasa, sino que ha sido él mismo con sus mentiras que se ha encargado de hundirse.

En otro giro de los acontecimientos, Brigitte ha manifestado su intención de querer poder localizar y hablar con la famosa actriz y presentadora, Michelle Vieth, quien también ha tenido una historia complicada con Soberón, para buscar unirse y hacer frente a esta situación legal juntas, recordando que ella también tiene una batalla en contra del señor desde hace muchos años por otro tipo de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui