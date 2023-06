¿Daniel Bisogno, desahuciado? Afirman que el conductor de TV Azteca está peor de lo que se dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la hospitalización de urgencia del reconocido actor y polémico presentador, Daniel Bisogno, recientemente un presunto amigo de este brindó una entrevista en la revista TV Notas, en donde aseguró que el conductor de TV Azteca aunque sí ha tenido una mejoría, en realidad estaría peor de lo que se dice, pues su problema ya no tendría una cura y solo se controlaría para evitar episodios de este tamaño, ¿acaso está desahuciado?

Como se sabe, el pasado lunes 29 de mayo la jefa de Daniel, la periodista líder de espectáculos, Pati Chapoy, con una profunda tristeza, anunció en pleno programa en vivo que su compañero Daniel no estaba a su lado, debido a que por desgracia tuvo una complicación médica inesperada que lo llevó al hospital y al quirófano de emergencia, explicando que tuvo un cuadro hepático y que se le rompieron varias venas esofágicas, las cuales en la cirugía tuvieron que ligarles de nueva cuenta.

Pero, luego de casi cinco días en terapia intensiva, el pasado miércoles 30 de mayo salió de terapia intensiva, por lo que le retiraron la sedación y finalmente lo pasaron a terapia media y a piso, donde se dice que ha mejorado bastante. Pero ahora, un aparente amigo del presentador dejó muy en claro que detrás de este casi fatal incidente habría temas serios, pues señaló que llegó a vomitar sangre.

Aunque para muchos este tema fue solamente por complicaciones de salud dado a su mala alimentación, puesto que esto mencionó Pedro Sola, la reciente fuente dijo que hay algo más, señalando que Bisogno tiene cirrosis hepática, pues al parecer padecería de hígado graso desde hace tiempo y no fue bien cuidado, por lo que: "le han hecho una endoscopía, estudios de sangre y de orina; además de que le hicieron una transfusión de sangre, tiene un grupo de médicos especialistas como hematólogo, gastroenterólogo y nutriólogo, quienes están muy al pendiente de él".

Ante este hecho, declaró que uno de los motivos que para él y sus amigos podría estarle afectando más de la cuenta es que se ha conseguido novios muchos más jóvenes de él que les gusta tanto la fiesta, afirmando que aunque su amigo no era mucho de salir y beber tanto, ahora por causa de su novio, que le lleva 25 años menos, y sus amigos, se encuentra saliendo demasiado, expresando que: "no es lo mismo el hígado que tiene el chavito, a como lo tiene Daniel. Y no solo es la fiesta, es también la mala alimentación".

Finalmente, la fuente dejó muy en claro que el presentador de Ventaneando deberá de hacer cambios muy radicales pues "esto que tiene ya no se quita, ya es una enfermedad crónica, entonces de aquí hasta lo que le reste de vida tendrá que seguir con supervisión médica, porque no fue nada fácil salir de esta", dando un panorama un tanto más grave al que señalaron sus colaboradores de la televisora.

